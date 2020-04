Montes Claros – Vigilância Sanitária da Prefeitura realiza ações na Rodoviária e no Aeroporto

Por: Jornal Montes Claros - 3 de abril de 2020.

Montes Claros – A Gerência de Vigilância Sanitária da Prefeitura de Montes Claros tem realizado ações na Rodoviária e no Aeroporto da cidade, com o objetivo de receber os passageiros que desembarcam e alertá-los quanto à prevenção e o controle do novo coronavírus.

A equipe, composta por um servidor da Vigilância Sanitária e um enfermeiro da Secretaria Municipal de Saúde, está fazendo a abordagem dos veículos e aeronaves, apresentando aos chegantes os procedimentos de contenção.

Em um segundo momento, a equipe confere a saúde dos passageiros e, caso algum apresente sintomas da doença, ele é imediatamente encaminhado para uma equipe da Atenção Primária em Saúde para avaliação e orientação, seguindo o preconizado pelo Ministério da Saúde.

Além disso, o servidor da Vigilância Sanitária acompanha a remoção e higienização das babagens dos casos suspeitos, conforme definido pelos planos de contigência elaborados pela Rodoviária e pelo Aeroporto.

A Gerência de Vigilância Sanitária está, também, emitindo alertas sonoros nesses locais, orientando os viajantes sobre as medidas de prevenção e controle do COVID-19.