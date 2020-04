Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de abril de 2020.

Montes Claros – Prefeitura confirma primeira morte por coronavírus em Montes Claros

Montes Claros – Na manhã deste domingo (05 de abril), a Prefeitura de Montes Claros confirmou a primeira morte por coronavírus na cidade.

Trata-se do idoso, de 69 anos, com histórico de viagem a São Paulo, que faleceu na última quarta-feira (1).

De acordo com a Prefeitura de Montes claros, o idoso chegou a ficar em isolamento domiciliar por 10 dias e evoluiu com quadro de dispneia progressiva. Ele morava no bairro Antônio Pimenta em Montes Claros e estava internado no Hospital Aroldo Tourinho. O caso do idoso se agravou e evolui para óbito no dia 1° de abril.

O idoso que erá natural de Patis, no Norte de Minas, morou em São Paulo por mais de 20 anos. Na capital paulista, se aposentou como metalúrgico.

Para realização do exame, foi coletado material de análise em domicílio no dia 23 de março e mais uma coleta no hospital no dia 28, todos já haviam sido encaminhados para Funed.

Casos suspeitos

Conforme o boletim divulgado neste domingo, até o momento, são 793 pacientes suspeitos notificados e estão em monitoramento. Do total, 589 casos continuam sendo investigados, 155 destes foram descartados por critérios clínicos e epidemiológicos. 28 casos já foram descartados através de exame laboratorial, 21 casos por cura de sintomas respiratórios.

O número de pacientes aguardando resultado de exames é de 28 até o momento. Oito pacientes de Montes Claros estão internados, sendo que três são de outras cidades do Norte de Minas. Ao todo, 560 casos não possuem critério clínico para coleta de exame.

Além disso, dois óbitos estão sendo investigados. Dois casos, um de Montes Claros e outro de São Francisco, foram descartados para Covid-19, após resultado de exames.