* Por: Jornal Montes Claros - 15 de abril de 2020.

Montes Claros – Dilson Godinho recebe doação de sandálias Havaianas da empresa Alpargatas

Montes Claros – A empresa Alpargatas doou 602 pares de sandálias Havaianas para distribuição entre funcionários, corpo clínico e estagiários que trabalham nas unidades da Fundação de Saúde Dilson de Quadros Godinho, em reconhecimento ao trabalho e dedicação, neste momento em que todos estão preocupados na prevenção e tratamento do Coronavírus (COVID-19). O ato é visto pela diretoria da instituição, como uma mostra de que muitas empresas estão empenhadas em ajudar quem está trabalhando, principalmente nas instituições de saúde.

Segundo a assessoria de comunicação da Alpargatas, o Instituto Alpargatas, braço de Responsabilidade Social da Alpargatas, lançou a Rede do Bem, serão várias doações de sandálias Havaianas e material hospitalar, em todo o Brasil. Em Montes Claros, estão sendo doados 10 mil pares de sandálias Havaianas para todos os profissionais da área da saúde, incluindo o SAMU Macro Norte. “O nosso case é ‘Vamos vestir as Sandálias dos outros’, vamos valorizar quem está na linha de frente. Dessa forma o profissional ao chegar em casa, deixa seu calçado de trabalho lá fora, evitando a proliferação do Coronavírus, e ainda descansa os pés, usando as sandálias mais armadas do mundo”.

A entrega ao pessoal do Hospital Dilson Godinho aconteceu nesta segunda-feira, quando cada coordenador de setor recebeu os pares destinados às suas equipes. Para a funcionária Laura Figueira Cunha, presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), “doar essas sandálias reflete um lindo gesto de carinho por parte da Alpargatas. O individual em prol do coletivo nesse momento, felizmente tem sido uma grata demonstração do potencial que o ser humano tem. Muito além do valor material, ressalto o exemplo de solidariedade que hoje a empresa Alpargatas ofereceu aos profissionais do Hospital Dilson Godinho. Certamente nesse dia pudemos sorrir .