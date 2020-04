Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de abril de 2020.

Montes Claros – Funcionários de estabelecimentos comerciais e de call centers estão obrigados a utilizar máscaras em Montes Claros

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros publicou, no Diário Oficial do Município do dia 14 de abril, o Decreto Municipal nº 4.022, que estabelece novas regras para os estabelecimentos comerciais da cidade, com o objetivo de intensificar o combate ao coronavírus.



Segundo o decreto, os estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços autorizados a funcionar em Montes Claros, em qualquer modalidade de atendimento com contato direto com pessoas, deverão determinar aos seus empregados e colaboradores, diretos e indiretos, o uso de máscaras caseiras que cubram totalmente a boca e o nariz e que estejam bem ajustadas ao rosto, durante todo o expediente de trabalho.

Será de responsabilidade dos estabelecimentos comerciais o fornecimento das máscaras a serem utilizadas pelos trabalhadores, sendo que a não utilização dos equipamentos, a partir do dia 19 de abril, implicará na aplicação das penalidades previstas na Lei Municipal nº 5.252, que incluem suspensão temporária de atividades econômicas no Município; aplicação de multa; e cassação do Alvará de Funcionamento, com proibição de novo alvará pelo prazo mínimo de um ano.

O decreto também se aplica às empresas de call center, que também estão obrigadas a fornecer máscaras aos funcionários.