Oito dicas importantes para manter a saúde dos seus olhos

* Por: da redação - 18 de abril de 2020.

Lavar bem as mãos e higienizar as lentes com produtos sugeridos pelo fabricante são cuidados importantes para quem usa óculos ou lentes.

Piscar os olhos ajuda a lubrificar as córneas? Comer peixe ajuda a aumentar a saúde dos olhos? Dormir sem remover os produtos de beleza dos olhos pode irritar e até mesmo inflamar a área ocular? O Conselho Brasileiro de Oftalmologia preparou oito dicas importantes para prevenir danos à visão.

Alguns cuidados com a higiene dos olhos são importantes para ter uma visão saudável. A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 50 milhões de brasileiros têm algum tipo de distúrbios de visão. Deste número, 60% dos casos são de cegueira e deficiência visual.

Uma das formas de evitar esses problemas é procurar um oftalmologista regularmente. Muitas doenças descobertas logo no início podem ser tratadas, evitando danos maiores.

1-Nunca coçar os olhos

Esfregar com frequência a região dos olhos pode resultar em problemas oculares. Essa região é muito frágil. A pressão exercida na área pode provocar lesões e doenças mais graves. Em tempos de avanço do coronavírus, é um cuidado que deve ser redobrado. Mas se a coceira persistir, não deixe de procurar um oftalmologista para verificar a causa.

2- É importante remover as maquiagens

Os produtos de beleza podem irritar e até mesmo inflamar a área ocular. É importante fazer a remoção destes produtos antes de dormir. Logo após o uso dos pinceis e escovas de maquiagem, lave tudo para evitar a proliferação de bactérias e vírus.

3- Deixe de fumar

O consumo do cigarro está associado a alguns problemas de visão, como degeneração macular, catarata e danos no nervo óptico. O cigarro pode causar cegueira irreversível. O excesso de peso e uma alimentação inadequada são fatores que impedem as vitaminas que previnem as doenças de chegarem-na região ocular. Se essas vitaminas não chegam em quantidade suficiente aos olhos, você poderá ter danos à visão. É importante fazer atividades físicas para resolver esse problema, além de uma alimentação saudável.

4- Importante comer peixe

Não deixe de comer peixe, um alimento que preserva a saúde dos olhos, diminuindo problemas ópticos como a degeneração macular, doença capaz de causar cegueira irreversível. O peixe é um alimento rico em ômega 3 e também contém vitaminas A, B,D e E, que são essenciais para a nossa saúde

5- Controle o nível de açúcar

O consumo exagerado de açúcar pode agravar ainda mais o problema, provocando uma retinopatia diabética. Esta doença é silenciosa e o único sintoma é de vista embaçada. A doença não provoca nenhuma dor ao paciente, mas pode provocar hemorragia interna ou até mesmo cegueira.

6- Não deixe de lavar os olhos

Não deixe de dedicar uma vez por dia a higienização da área em volta dos olhos, principalmente as pálpebras, os cílios e os cantos. Você deve remover as impurezas e secreções secas a fim de evitar coceira incômoda capaz de causar irritação ou até mesmo uma conjuntivite. Você pode limpar essa região com hastes flexíveis, as mesas usadas para limpeza dos ouvidos. Mas elas devem ser umedecidas com creme de limpeza apropriado para a região dos olhos.

7 -Piscar os olhos faz bem

Piscar os olhos com frequência ajuda a lubrificar as córneas, evita o ressecamento e previne outros problemas que podem comprometer a saúde ocular. visão, como coceira e irritações mais sérias. A dica é fazer pausas repetidas quando estiver concentrado em um ponto fixo ou diante a uma tele do computador. Isso vai ajudar a descansar a vista e auxiliar no combate da chamada síndrome da visão de computador, em inglês CVC.

8-Cuidados com a qualidade dos óculos e das lentes de contato

Lavar bem as mãos e higienizar as lentes com produtos sugeridos pelo fabricante são cuidados importantes para quem usa óculos ou lentes. Essas orientações são ainda mais importantes para evitar o aumento de casos de coronavírus. É importante fazer a troca das lentes de acordo com o prazo de validade. Isso evita infecções. Jamais compre óculos de ambulantes. Você pode causar danos aos seus olhos. Na Extra Óticas de Guarulhos, São Paulo, profissionais bem treinados ajudam o consumidor na escolha dos óculos de grau, sempre seguindo o que foi recomendado pelos médicos.