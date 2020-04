* Por: Jornal Montes Claros - 20 de abril de 2020.

Mulher declarada como morta se mexe no saco de cadáveres

Um ocorrido inusitado aconteceu no Paraguai, uma mulher de 46 anos, chamada Gladys Rodríguez Duarte, foi levada a uma clínica, após passar mal com pressão alta. Ela deu entrada no hospital no último sábado (11).

Seu estado clínico piorou e ela foi dada como morta pelo médico que prestava atendimento.

Com isso seu marido Maximino Duarte Ferreira, e a filha, Sandra Duarte, já começavam com os preparativos do enterro da mulher.

Porém, tudo mudou quando funcionários da clínica viram o saco de cadáveres onde a mulher estava, se mexendo. Então abriram o saco e viram que a mulher estava viva.