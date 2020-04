Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de abril de 2020.

Montes Claros – Prefeitura de Montes Claros disponibiliza álcool gratuitamente para a população

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros começou, na manhã desta quarta-feira, 22, a disponibilizar gratuitamente para a população álcool para a desinfecção de mãos. A aplicação do produto está sendo realizada nas praças Doutor Carlos Versiani e Coronel Ribeiro (ambas na área central da cidade), na Rodoviária e no prédio-sede da Prefeitura.

O objetivo da ação é ajudar as pessoas que passam por esses locais e não conseguem fazer a higienização das mãos com frequência. “Essas áreas foram escolhidas visto que, diariamente, há uma grande movimentação de pessoas que mexem com dinheiro e precisam utilizar o álcool para proteger-se contra o vírus e manter a desinfecção das mãos”, explica Shirley Ferreira de Souza, da Secretaria Municipal de Saúde.

O projeto funcionará por 30 dias, de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Durante esse tempo, equipes de servidores estarão nesses locais, equipadas com EPI e fazendo a aplicação do álcool.

Essa é mais uma ação da Prefeitura no combate ao coronavírus. A Administração Municipal também decretou mudanças no funcionamento de diversos serviços e estabelecimentos, para evitar aglomerações e a propagação do vírus, e está realizando a limpeza e desinfecção dos espaços públicos da cidade, com atenção especial para os pontos de ônibus. Esses locais estão recebendo limpeza com água e Hipoclorito de Sódio 1%.