* Por: Jornal Montes Claros - 24 de abril de 2020.

Montes Claros – Funcionários do Dilson Godinho seguem sendo treinados para atender pacientes suspeitos da Covid-19

Montes Claros – Com o pensamento voltado em atender da melhor maneira possível todos os pacientes que cheguem ao Hospital Dilson Godinho com sintomas do Coronavírus (COVID-19), a instituição segue promovendo diariamente treinamentos em todos os setores da instituição.

Nesta semana foi realizado o treinamento com a equipe de fisioterapeutas para utilização de novos respiradores cedidos em comodato pelo Hospital Universitário Clemente de Farias. Para Sônia Verônica França de Andrade, que é a fisioterapeuta responsável pela Medicina Física e Reabilitação, “o treinamento foi um aperfeiçoamento dos nossos conhecimentos, padronizando sobre parâmetros ventilatórios para o COVID-19”.

OUTROS SETORES

Durante a semana, também foram realizados treinamentos no Pronto Socorro, e na Ala de Internação Cinza. Na segunda (20/04) e terça-feira (21/04), médicos e enfermeiros também receberam treinamento visando a melhoria no atendimento dos pacientes suspeitos de Coronavírus (COVID-19). Para a diretora clínica do Hospital Dilson Godinho, Fabiana Ferreira Vieira Amorim, “Em atendimento às medidas emergenciais despontadas pelo novo coronavírus, realizamos nos dias 20 e 21/04 curso de capacitação para nossos profissionais da saúde: médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem da linha de frente em combate ao COVID-19. O treinamento contou com grande adesão dos profissionais e foi um sucesso”.

A diretora clinica do Dilson Godinho também ressalta a importância dos treinamentos constantes: “Essa capacitação será fundamental no agravamento e pico da doença para salvarmos o maior número de vidas e minimizarmos o quanto podemos os efeitos da pandemia. Outros setores de porta de entrada do hospital também serão treinados”.