* Por: Jornal Montes Claros - 24 de abril de 2020.

Montes Claros – Prefeitura de Montes Claros cancela Festa do Trabalhador deste ano

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros cancelou a Festa do Trabalhador deste ano, que seria realizada no dia 1º de maio, em comemoração ao Dia do Trabalhador. O motivo do cancelamento é a necessidade de se combater, na cidade, o avanço do novo coronavírus (COVID-19), que já tem 6 casos confirmados em Montes Claros.



Como o isolamento social é uma das principais estratégias recomendadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde) para impedir a propagação do vírus, um evento dessa magnitude, que sempre reúne pessoas de todas as regiões da cidade, iria na contramão de todas as ações adotadas pelo município para salvaguardar as vidas dos montes-clarenses. Além disso, o Parque Municipal Milton Prates, que é tradicionalmente o palco da festa, encontra-se fechado por determinação da Administração Municipal, também com o objetivo de proteger a saúde da população.