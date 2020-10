Montes Claros – Concorrente da Uber e 99 chega a Montes Claros

Após os bons resultados obtidos em São Paulo e Rio de Janeiro, durante o projeto piloto e da recente expansão para outras 10 cidades, a SITY Inc, aplicativo de mobilidade urbana 100% brasileiro, amplia a sua área de atuação e chega a Montes Claros, além de mais 04 cidades em Minas Gerais. Apostando em melhores condições de trabalho para os motoristas e taxas mais competitivas, a SITY está indo na contramão do que seus concorrentes mais próximos estão promovendo para angariar cada vez mais usuários.

A empresa já conseguiu dobrar o número de motoristas no aplicativo desde o início das operações e hoje conta com 40 mil ativos, além de uma lista de cadastro com fila de espera. O app já conta com mais de 130 mil passageiros no aplicativo, que está disponível tanto para iOS quanto para Android. A perspectiva é que com as novas praças o número de usuários chegue a dois milhões até o final de 2020.

Visando oferecer um serviço cada vez melhor para todo o Brasil, Fernando Ângelo, CEO da SITY Inc, acredita que a expansão é uma maneira de suprir a necessidade dos brasileiros por um aplicativo de mobilidade urbana que cobre um preço apropriado e remunere seus parceiros de forma justa. “A expansão que vamos colocar em prática mostra como o Brasil tem muitas cidades que são mercados consumidores e precisam de serviço que esteja a altura de seus usuários. A SITY Inc se preocupa com os passageiros, mas principalmente com seus motoristas, pois um motorista bem pago e descansado, oferece muito mais segurança para quem ele dirige”, reforça.

Buscando ampliar sua base de parceiros, a SITY Inc inova ao trazer um cuidado diferenciado com o motorista que quer garantir sua renda extra, resolvendo o problema da rentabilidade. Com a menor taxa do mercado, os motoristas podem ganhar mais e, sendo melhor remunerados, podem trabalhar menos, descansar mais, gerando qualidade e segurança para todos os envolvidos. O aplicativo é ainda o único do mercado em que o motorista visualiza a foto e nome completo do passageiro, bem como o endereço de destino e a forma de pagamento, no momento da chamada, ainda antes de aceitar a corrida.

Sobre a SITY Inc

A SITY Inc é um aplicativo de mobilidade 100% brasileiro focado na segurança e melhor experiência dos parceiros e do usuário. A startup se tornou rapidamente o aplicativo preferido dos melhores motoristas. Um dos principais problemas que a SITY Inc resolveu é o da rentabilidade dos seus parceiros. Com a menor taxa do mercado, os motoristas podem ganhar mais e, sendo melhor remunerados, podem trabalhar menos, descansar mais, gerando qualidade e segurança para todos os envolvidos.