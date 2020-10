* Por: Jornal Montes Claros - 24 de outubro de 2020.

Gata aprende abrir torneira de banheiro e a alaga casa no Reino Unido; veja vídeo

Jasmin Stork, de 26 anos, não imaginava que deixar sua gata de estimação em casa seria tão perigoso. A britânica de Kingston-upon foi ao supermercado e quando retornou encontrou seu banheiro completamente inundado.

De acordo com o ‘The Sun’, a britânica estava trabalhando em casa quando decidiu ir ao supermercado para comprar comida. Após 30 minutos ela retornou e encontrou a casa cheia de água.

Ainda conforme o jornal, a água escorria pelo teto da sala. Além disso, por causa do volume de água vinda de cima, uma poça se formou no meio do piso laminado, ensopando tudo ao redor, inclusive, o tapete.

Logo, Jasmin percebeu que a inundação teria sido causada por Amber, sua gata, que aprendeu a abrir a torneira da pia. Alguns dias antes, a Coordenadora de Projetos havia filmado o animal de estimação fazendo a ação. No entanto, não teria percebido que a gata tinha aprendido a tampar o ralo.

“Eu soube assim que entrei na sala de estar o que tinha acontecido. Corri escada acima e a torneira estava cheia e a água transbordando na pia. Estava por toda parte. Amber achou ótimo. Ela estava sentada na porta da cozinha para a sala de estar, batendo as patas na água alegremente como se fosse uma grande diversão. Sem remorso algum”, relatou Jasmin.

A britânica também contou que não lembrou de fechar a porta do banheiro. “Nem me ocorreu que a porta do banheiro estava aberta, porque a gata tinha dormido a manhã toda e eu não tinha ouvido um pio! Eu tinha cerca de 30 minutos e estava falando ao telefone com minha mãe quando voltei para casa. Eu fiquei chocada quando abri a porta e vi tudo inundado.”

Jasmin ressaltou que seria pior se ela tivesse trabalho o dia todo fora de casa. “Teria sido muito pior! Ainda não sabemos quanto custará para consertar o dano. O teto não caiu, o que é uma bênção. Vivemos em uma casa em estilo de chalé antigo, então a água pingava pelas tábuas de madeira.”

O vídeo viralizou na internet e teve mais de 140 mil visualizações no TikTok. “Comecei a gravar pensando imediatamente que era esse motivo do toque! Nesse ponto, achamos engraçado. Até brincamos sobre o novo ‘truque’ que ela havia aprendido. No dia seguinte, peguei ela de novo, mas primeiro mexendo no plugue para que ele realmente se fechasse. Depois disso, tento lembrar de fechar sempre a porta do banheiro, mesmo quando estou em casa,” finalizou Jasmin.