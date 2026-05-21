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Eletrocardiograma é um dos exames mais pedidos para avaliação cardíaca; veja sua importância
Eletrocardiograma é um dos exames mais pedidos para avaliação cardíaca; veja sua importância

Eletrocardiograma é um dos exames mais pedidos para avaliação cardíaca; veja sua importância

Jornal Montes Claros 21 de maio de 2026

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Procedimento ajuda a identificar alterações na atividade elétrica do coração e costuma ser solicitado em consultas de rotina, check-ups e investigações clínicas.

O eletrocardiograma, conhecido pela sigla ECG, está entre os exames mais utilizados na avaliação da saúde cardíaca. Simples, rápido e sem necessidade de preparo complexo, ele registra a atividade elétrica do coração e auxilia médicos na identificação de alterações no ritmo cardíaco, sinais de sobrecarga e indícios de algumas doenças cardiovasculares.

O exame costuma ser solicitado em diferentes situações: desde consultas de rotina até avaliações pré-operatórias, acompanhamento de pacientes com doenças cardíacas e investigação de sintomas como dor no peito, palpitações, falta de ar, tontura ou desmaios. Também pode integrar check-ups periódicos, principalmente em pessoas com histórico familiar de problemas cardiovasculares, hipertensão, diabetes ou colesterol elevado.

Apesar de ser bastante conhecido, o eletrocardiograma ainda gera dúvidas entre pacientes, especialmente sobre sua função e o que pode ser identificado a partir do resultado.

Como o exame funciona?

O eletrocardiograma é realizado com a colocação de eletrodos no tórax, braços e pernas do paciente. Esses sensores captam os impulsos elétricos produzidos pelo coração durante os batimentos. As informações são transformadas em gráficos que permitem a análise médica.

O procedimento costuma durar poucos minutos e não provoca dor. Durante o exame, o paciente permanece deitado e deve evitar movimentos bruscos para não interferir no registro.

Entre as alterações que podem aparecer no eletrocardiograma estão arritmias cardíacas, alterações na condução elétrica do coração, sinais sugestivos de infarto e indícios de aumento de cavidades cardíacas. Em alguns casos, o resultado também ajuda a direcionar a necessidade de exames complementares.

Exame aparece em diferentes etapas da rotina médica

Além de ser solicitado em consultas cardiológicas, o ECG é comum em avaliações clínicas de outras especialidades. Exames admissionais, avaliações para prática esportiva e acompanhamentos de pacientes em uso de determinados medicamentos também podem incluir o procedimento.

Em atendimentos de urgência, o eletrocardiograma costuma ser um dos primeiros exames realizados quando há suspeita de alterações cardíacas. Isso acontece porque ele fornece informações rápidas sobre o funcionamento elétrico do coração e pode auxiliar na definição da conduta médica.

O exame também é utilizado no monitoramento de pacientes já diagnosticados com doenças cardiovasculares. Dependendo do quadro clínico, o médico pode solicitar novos eletrocardiogramas ao longo do acompanhamento para observar possíveis mudanças.

Resultado precisa ser interpretado junto ao quadro clínico

Embora o eletrocardiograma seja amplamente utilizado, ele não funciona de forma isolada no diagnóstico médico. A interpretação depende da avaliação clínica, dos sintomas apresentados pelo paciente e, em alguns casos, da combinação com outros exames.

Existem situações em que o ECG apresenta resultado normal mesmo diante de sintomas cardíacos. Em outros casos, pequenas alterações podem não representar doença significativa. Por isso, o laudo deve ser analisado por um profissional habilitado.

Dependendo da necessidade, o médico pode solicitar exames complementares, como teste ergométrico, ecocardiograma, monitor Holter ou exames laboratoriais.

Procedimento segue presente em avaliações preventivas

O uso frequente do eletrocardiograma está ligado à praticidade do exame e à possibilidade de obter informações rápidas sobre o funcionamento cardíaco. Por ser um procedimento acessível e de execução simples, ele continua presente em diferentes contextos de atendimento médico.

A avaliação preventiva da saúde cardiovascular costuma envolver hábitos relacionados à alimentação, prática de atividade física, controle de pressão arterial e acompanhamento médico regular. Nesse contexto, o eletrocardiograma aparece como uma ferramenta utilizada para observar sinais que possam indicar necessidade de investigação mais detalhada.

Mesmo sendo um exame tradicional, o ECG permanece integrado à rotina clínica de hospitais, consultórios, ambulatórios e serviços de emergência, tanto em avaliações de rotina quanto em atendimentos voltados à investigação de sintomas cardíacos.

 

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