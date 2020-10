* Por: Jornal Montes Claros - 26 de outubro de 2020.

iPhone parou de vibrar? Saiba o que fazer

Isso às vezes é uma situação embaraçosa e irritante, pois não recebemos nenhuma notificação de mensagem / e-mail ou qualquer outra notificação vibratória.

E em algumas situações, não é possível manter o dispositivo com toque, onde acabamos perdendo notificações importantes. Em um primeiro momento, pensamos em buscar em correr para o conserto de iPhone, mas antes fique de olho nas dicas a seguir, pois você pode conseguir resolver seu problema.

iPhone parou de vibrar: Dicas para solucionar o problema

1. Forçar o reinício do iPhone

Na maioria dos casos, a reinicialização forçada pode ser muito útil para resolver a maioria dos problemas. Se o seu iPhone vibrar aleatoriamente sem motivo, tente reiniciá-lo seguindo estas etapas:

Se o dispositivo for um iPhone 8 ou X: primeiro pressione o botão de aumentar o volume, depois pressione o botão de diminuir o volume e, por fim, pressione e segure o botão lateral por cerca de 10 segundos, até o logotipo da Apple é exibido.

Se o dispositivo for um iPhone 7 ou 7 Plus: Pressione e segure o botão Repousar / Despertar com o botão de diminuir o volume por cerca de 10 segundos, até que o logotipo da Apple seja exibido.

Se o dispositivo for um iPhone 6s ou anterior: Pressione e segure o botão Repousar / Despertar junto com o botão Início por cerca de 10 segundos, até que o logotipo da Apple apareça.

2. Desative o modo de vibração

Se a reinicialização forçada do iPhone não resolver o problema, tente desligar o modo de vibração do dispositivo. Verifique se o seu dispositivo está ativado com “No modo silencioso”, vá em Ajustes> Sons. Agora desative a opção “No modo silencioso”, desligando-a. Isso desligará o recurso de vibração do dispositivo quando ele estiver no modo silencioso.

Se você deseja desligar todas as vibrações em seu dispositivo, vá para Geral> Acessibilidade> Vibração. Agora clique no botão de vibração em Não para desligar todas as vibrações.

3. Verifique as notificações por e-mail

Às vezes, uma notificação de sua conta de e-mail também pode fazer com que seu dispositivo vibre. Verifique se os alertas de e-mail não estão habilitados. Vá para Configurações> Notificações> clique na opção Correio.

Agora clique em suas contas de e-mail e escolha Sons, agora pressione “Nenhum” se você deseja desligar o alerta de notificação para todos os tipos. Certifique-se de executar o mesmo processo para todas as outras contas de e-mail configuradas em seu iPhone. Se você acidentalmente pular uma única conta, poderá descobrir que seu iPhone está vibrando sozinho.

4. Certifique-se de que o iPhone não esteja molhado

Se você achar que o seu iPhone começa a vibrar inesperadamente e sem motivo, esse mau funcionamento pode ser devido à entrada de umidade ou o seu dispositivo entrou em contato com um líquido.

Nesse caso, uma ação imediata deve ser tomada para evitar que esses componentes sejam danificados por líquidos. Desligue o dispositivo e deixe-o secar completamente usando a boa e velha técnica do saco de arroz ou outra medida para secar.

Dicas: Se o seu iPhone infelizmente cair na água, pode haver perda de dados. Tente recuperar os dados com o software iMyFone D-Back mais recomendado. Você pode restaurar seus dados do iPhone ou backups do iCloud / iTunes. Ele vem com alguns recursos exclusivos.

Características principais

iMyFone D-Back tem o poder de restaurar mais de 22 tipos de dados do iOS, como fotos, mensagens, notas, mensagens do WhatsApp e muito mais.

Ele contém 4 modos de recuperação. Você pode obter seus dados de volta com melhor taxa.

Os usuários podem visualizar e selecionar o que realmente desejam antes da recuperação, o que economiza tempo e melhora a eficiência.

Ele também pode corrigir problemas do iOS, incluindo tela preta / branca da morte, modo de recuperação de loop / modo DFU, o iPhone não liga, a tela do iPhone não tem resposta, etc.

Além disso, não há necessidade de contratar técnicos, pois este software é muito fácil de usar. Também é muito seguro e nenhum dado pessoal será divulgado.

5. O iPhone vibra sozinho apenas ao carregar

Se este for o caso de seu iPhone vibrar sozinho durante o carregamento, isso apenas indica que o cabo do carregador ou o cabo USB conectado está com defeito ou danificado.

Desconectar o cabo danificado / com defeito do dispositivo e usar um novo cabo ou carregador resolverá o problema de vibração aleatória do iPhone durante o carregamento.

Caso nenhuma das soluções apresentadas tenha sido efetiva, chegou o momento de procurar por auxílio de uma assistência técnica de iPhone e entender o que realmente aconteceu, e qual a solução.