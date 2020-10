* Por: Jornal Montes Claros - 26 de outubro de 2020.

Norte de Minas – Campanha de negociação de débitos da Cemig termina no próximo sábado

Norte de Minas – Os clientes da Cemig com alguma pendência financeira com a companhia têm até o próximo sábado (31/10) para aderir à Campanha de Negociação de Débitos. A empresa oferece condições facilitadas para o acerto das pendências, como o parcelamento da dívida em até 12 vezes sem juros, oferta especial para negociação nos Canais Digitais da Cemig. A partir de agora, os clientes também podem utilizar o cartão de crédito para aderir à campanha. O pagamento por cartão de crédito está disponível somente no Cemig Atende Web (disponível no site www.cemig.com.br).

O gerente de Arrecadação e Adimplência da Cemig, Wellington Cancian, explica a importância de os clientes se manterem em dia com a companhia e, assim, evitar a suspensão do fornecimento de energia.

“Essas condições são excepcionais para que nossos clientes possam negociar com a Cemig. Vale ressaltar a importância de os clientes pagarem suas contas em dia, evitando seu endividamento e aplicação de multas e juros, além de contribuir com a qualidade e garantia dos serviços de fornecimento de energia elétrica para toda a sociedade. A campanha de negociação permite aos clientes a retomada em seu fluxo de pagamentos neste momento. E, nessa campanha, o pagamento também poderá ser realizado por meio de cartão de crédito, opção disponível em nosso website.”, destaca.

Vale informar também que, desde o final de julho, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a revisão da Resolução Normativa nº 878/2020, permitindo a retomada de diversas atividades pelas distribuidoras, dentre elas a suspensão de fornecimento de energia por inadimplemento.

Condições de parcelamento

Para parcelar os débitos com condições especiais, o cliente deve atualizar seus dados de e-mail e telefone e cadastrar sua conta por e-mail, utilizando os canais digitais da companhia. As condições especiais vão até o dia 31 de outubro de 2020.

“Na hora de efetuar o pagamento, recomendamos ao cliente utilizar preferencialmente os canais bancários digitais. Além disso, recomendamos que o cliente aproveite a oportunidade e coloque sua fatura no débito automático pelos próprios canais da Cemig. É rápido, fácil e seguro”, comenta Wellington Cancian.

O cliente pode realizar o cadastro para débito em seu banco de preferência, utilizando o código disponível na própria fatura. O procedimento é simples e precisa ser realizado uma única vez. Clientes dos bancos Santander, Itaú, Banco do Brasil e SICOOB podem realizar o cadastro diretamente nos canais de atendimento Cemig.

Como parcelar

A preocupação em reduzir o risco de contaminação nesse período de pandemia é uma realidade na Cemig. Dessa forma, a empresa desenvolveu alternativas digitais com o objetivo de facilitar o acesso dos seus clientes no ambiente digital e permitindo que eles possam registrar todas as suas solicitações sem necessidade de sair de casa.

Para solicitar o parcelamento, o cliente deve entrar em contato com a Cemig por meio do WhatsApp. Basta adicionar o telefone 31 3506-1160 e enviar um “oi”. O serviço também pode ser solicitado pelo Cemig Atende Web, no endereço [www.cemig.com.br]www.cemig.com.br, clicando na opção “Parcelamento de Débitos”.

O pagamento por cartão de crédito está disponível somente via Cemig Atende Web (www.cemig.com.br) nas opções “Segunda Via” ou Parcelamento de Débitos”.

A Cemig disponibiliza, ainda, o call center exclusivo para negociação, pelo número 0800 721 7003 (de segunda a sexta, das 9h às 21h e no sábado, das 9h às 15h).

Além disso, vale destacar que um atendimento virtual também pode ser agendado no site da Cemig. Assim, toda a interação será feita diretamente com um colaborador da Cemig por meio de vídeo atendimento. Todas as orientações para o agendamento dessa modalidade estão presentes no site da companhia. Mas, caso o cliente prefira comparecer presencialmente em uma das agências da empresa, o mesmo link permite o agendamento na modalidade de atendimento presencial.