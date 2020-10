* Por: Jornal Montes Claros - 27 de outubro de 2020.

Gastronomia – Receita de Torta de biscoitos

Você vai precisar de:

1 pacote de biscoito amanteigado ao leite

1 pacote de biscoito amanteigado de chocolate

4 xc. de farinha Láctea

3 xc. de leite bem gelado

1 caixa de creme de leite

6 cl. de chocolate em pó

1 caixa de leite condensado

1 dose de rum

MODO DE PREPARO

– Misture o leite gelado com a farinha Láctea e o rum e leve a batedeira batendo suavemente. Quando estiver uma mistura bem cremosa, reserve.

– Misture o leite condensa com o chocolate em pó e leve ao fogo para formar um creme. Reserve.

– Monte a Torta: Coloque um pouco do creme de farinha Láctea no fundo de um refratário ou taça de sobremesa. Cubra com os biscoitos amanteigados de chocolate e sobre os biscoitos espalhe a metade do creme de leite. Ponha um pouco mais do creme de farinha Láctea e espalhe bem. Cubra com os biscoitos amanteigados ao leite e sobre os biscoitos espalhe o creme de leite restante. Ponha o restante do creme de farinha Láctea e espalhe bem.

– Cubra tudo com o creme de chocolate e leve a geladeira 06 horas antes de servir.