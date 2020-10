Gato pula de sete metros para escapar de incêndio em apartamento; veja o vídeo

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de outubro de 2020.

Um gatinho ficou conhecido na internet após ser gravado escapando de um incêndio em um apartamento em East Harlem, em Nova York, nos Estados Unidos. O animal pulou de uma altura de sete metros e o momento ficou registrado em vídeo.

O felino estava na beira da janela e aparentava estar com medo de pular, mas os policiais que estavam do lado de fora começaram a gritar para tentar assustar o gato e faze-lo saltar. Deu certo!

O gatinho chamuscado foi resgatado e levado para atendimento. O vídeo foi publicado no Twitter por uma jornalista. A mídia local informou que o incêndio começou durante uma briga doméstica e deixou sete pessoas feridas, incluindo dois policias.

Amazing video of a cat jumping out of a second floor window in East Harlem Saturday. Police responded to a domestic dispute at Lincoln Houses where they say man locked himself inside apartment & set it on fire. 7 people hurt including 2 cops @NBCNewYork (courtesy Aaron Ganaway) pic.twitter.com/1nLmFnsW0U

— Anjali Hemphill (@AnjaliHemphill) October 25, 2020