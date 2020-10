* Por: Jornal Montes Claros - 30 de outubro de 2020.

Norte de Minas – Energia da Cultura, da Cemig, apresenta playlists gratuitas do UmmaGumma Classic Rock Festival

Norte de Minas – A Cemig preparou mais uma edição do #EnergiadaCultura para você curtir o que há de melhor na cena cultural mineira, de graça, sem sair de casa. A programação deste fim de semana traz indicações de filmes, música e teatro, reunindo artistas e instituições apoiados pela empresa.

A novidade é que todas as atrações estarão disponíveis durante todo o final de semana, a partir desta sexta-feira, 30 de outubro, na página da Cemig no Facebook https://www.facebook.com/events/1055217774954863/

Confira a programação:

14ª CineBH

A Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte acontece em novo formato na sua 14ª edição. O evento gratuito será 100% on-line, com a exibição de filmes nacionais e internacionais, pré-estreias e mostras retrospectivas. A programação também conta com workshops laboratórios, painéis, debates e oficinas. Também integra a 14ª CineBH o 11º Brasil CineMundi, com o propósito de apresentar ao mercado projetos de filmes brasileiros em longa-metragem.

Cia. Candongas: “Mitos – O Folclore do Mestre André”

Adaptação das obras “Mitos” e “Crendices”, da coleção “O Folclore de Mestre André”, do escritor e artista Marcelo Xavier. O espetáculo, voltado para o público infantil, reúne os personagens mais cativantes do folclore brasileiro: Boitatá, Saci Pererê, Lobisomem, Curupira, Boto e Mula-sem-cabeça. A peça teatral estará disponível a partir das 18h de sexta-feira (30/10) até as 18h de domingo (01/11). Esta é uma edição especial do espetáculo, que comemora 21 anos desde a sua estreia e já foi visto por mais de 250 mil espectadores.

Concerto “Filarmônica em Câmara-Digital”

A série de concertos “Filarmônica em Câmara-Digital”, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, é transmitida pelo YouTube de forma gratuita. Os vídeos foram gravados nos meses de agosto e setembro de 2020 na Sala Minas Gerais. O objetivo do evento é mostrar as enormes possibilidades da música de câmara, com épocas, estilos e compositores diversos. No dia 1º de novembro, às 11h, será transmitido mais um concerto da série com músicos da orquestra mineira.

UmmaGumma Classic Rock: Playlists gratuitas

Para preparar o clima do festival, que acontece nos dias 31/10 e 01/11, em Três Pontas, no Sul de Minas, em especial Drive-In, a playlist oficial do UmmaGumma Classic Rock Festival estará disponivel gratuitamente no Spotfy e no Deezer.

Meninos de Minas: #NósAos21 – Novo vídeo

A campanha comemorativa de aniversário do projeto Meninos de Minas lança mais um vídeo no YouTube com abertura mais que especial do músico mineiro Djonga. A canção, “Maria, Estrela e Gerais”, foi gravada dentro da programação do IMuNe Experience, festival idealizado pelo Coletivo IMuNe.

*Todas as atrações culturais foram gravadas antes do período da pandemia ou estão seguindo as orientações da OMS.