* Por: Jornal Montes Claros - 31 de outubro de 2020.

Trio de amigos criam oferta inusitada no Airbnb e recebem diversas reservas

A acomodação, localizada em Londres, só contava com um colchão e uma mesa de cabeceira

Três amigos lançaram uma hospedagem no Airbnb e a nomearam de “pior oferta”. O local fica em Londres, na Inglaterra, e tem apenas um colchão de casal, uma mesa de cabeceira, com luminária, e uma bandeja com duas taças.

Após a divulgação, eles imaginaram que a acomodação não seria alugada, mas se surpreenderam com a quantidade de pessoas interessadas. A Null Stern Hotel, nome dado pelo trio, recebeu vários pedidos de reserva.

Mesmo com a galera interessada, a hospedagem era só uma brincadeira, planejada pelos youtubers Rhys Simmons, Jamie Kamaz e Hitchin, do canal Passion Squad. Eles contaram que os itens colocados na divulgação foram encontrados no Facebook.

“Juntamos itens que encontramos no Facebook de graça para montar uma experiência terrível no Airbnb. Mas, para nossa surpresa, quando postamos a oferta no Airbnb, tivemos um absurdo interesse de pessoas desejando vir e ficar na nossa propriedade”, explicou o trio.