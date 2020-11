Conheça os novos patrocinadores dos times brasileiros

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 9 de novembro de 2020.

Os patrocínios para os times brasileiros não são nenhuma novidade no mercado esportivo. Há anos que eles buscam investimentos do mercado privado para melhorar a captação de recursos e, desta forma, montar times competitivos para a disputa das principais competições de futebol.

Times brasileiros que mais recebem patrocínios

Ao longo dos últimos anos, porém, essa missão de obter patrocínio ficou mais desafiadora em função do cenário econômico brasileiro. Muitas equipes passaram a depender de patrocínios públicos, sendo mais da metade das equipes da nossa principal divisão nacional patrocinadas pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banrisul.

O cenário parece mudar aos poucos, o que é positivo. Três grandes clubes brasileiros fecharam acordos interessantes com empresas do setor privado. Vamos conhecer um pouco melhor essas parcerias.

Flamengo e Sportsbet.io

O mais inovador deles é, sem dúvidas, o Flamengo, que fechou um acordo comercial com a Sportsbet.io, um site de apostas que investe no rubro-negro e no ex-jogador Denílson como maneira de alavancar o potencial da marca no Brasil.

O time carioca estampa a marca de uma nova tendência do mercado: as apostas esportivas. Outros clubes seguem o mesmo caminho, como é o caso de Vasco, Fortaleza, Santos, Cruzeiro, Red Bull Bragantino, CSA, Ceará e muitos outros.

Para o torcedor, há também o benefício de poder ter um contato mais próximo com esses sites de apostas e, consequentemente, aprender como apostar na Sportsbet.io para, quem sabe, lucrar com o seu esporte favorito. Essa é uma nova modalidade de investimento que tem tudo para virar uma grande febre no país.

Palmeiras e Faculdade das Américas

Outro grande clube que também tem uma parceira do mercado privado é o Palmeiras com a Faculdade das Américas (FAM). A empresa, inclusive, tem uma unidade na Barra Funda, muito próximo ao centro de treinamento do clube e também ao estádio Allianz Parque, apostando assim na conexão com a região para atrair novos alunos.

Além de estampar a marca em um dos principais times do Brasil, a Faculdade das Américas aproveita para exibir a sua presença nos vídeos da TV Palmeiras, um dos principais canais no YouTube dos times brasileiros.

São Paulo e Banco Inter

Falando em novas tendências do mercado, não podemos ignorar o crescimento dos bancos digitais, como é o caso do Banco Inter. E a empresa também percebeu no futebol uma boa oportunidade para expandir o poder da sua marca e gerar conexão com o torcedor do São Paulo, outra grande equipe do nosso futebol.

Para isso, o Banco Inter explora muito bem a sua parceria com o Tricolor. Além da tradicional exibição da marca nos artigos do clube, também oferece aos torcedores um cartão personalizado com o símbolo do São Paulo, algo que pode atrair novos correntistas.