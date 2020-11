Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de novembro de 2020.

No Montes Claros Shopping, o “Natal Solidário dos Sonhos” arrecada donativos para entidades assistenciais

Montes Claros – Está chegando o Natal. E, com ele, uma época propícia para exercitar a solidariedade.

Neste ano, o Montes Claros Shopping se mobiliza e convida seus clientes para arrecadarem donativos a fim de tornar as diferenças sociais menos gritantes e garantir um Natal mais feliz para quem precisa.

A Aliansce Sonae, maior administradora de shoppings do país, propõe um Natal diferente. “A companhia tem um pilar de inovação muito forte e o Natal, período bastante relevante para o varejo, também passa a ser desenhado sob esta inspiração. Tivemos o cuidado de planejar nossas ações digitais preservando toda a essência e o encanto desta data. Papai Noel estará à espera das crianças, independentemente do formato: a ideia é ampliar o alcance do Natal deste ano, de forma a atingir às famílias nos ambientes físico e digital“, afirma a responsável pelo Marketing da Aliansce Sonae, Ana Paula Niemeyer.

Quem visitar a decoração temática poderá deixar sua doação para as entidades assistenciais nos pontos de coleta, apresentadosna decoração na Praça de Eventos, como “Balões Solidários” e o “Poço dos Desejos”. As instituições abrangem segmentos de amplo alcance. São elas: Lar das Velhinhas, Grupo Social Colecionando Sorrisos, Fundação Clarice Albuquerque e Instituto Filhos da Luz.

Balão Solidário

Centro Feminino de Longa Permanência – Lar das Velhinhas

Doação de fraldas geriátricas e Mucilon para ajudar nos cuidados diários e nutrição dos idosos assistidos.

Balão Solidário

Grupo Social Colecionando Sorrisos

Doação de alimentos não perecíveis ou uma cesta básica para ajudar o grupo Colecionando Sorrisos a transformar o natal de famílias carentes, levando oportunidade de terem uma linda ceia de Natal.

Balão Solidário

Fundação Clarice Albuquerque

Doação de alimentos não perecíveis ou uma cesta básica

Poço dos Desejos

Instituto Filhos da Luz

Doação de moedas para ajudar na construção do abrigo

No Poço dos Desejos, instalado na decoração natalina, o visitante poderá jogar uma moeda e fazer “aquele pedido especial”. As moedas arrecadadas vão ajudar o Instituto Filhos da Luz a construir um abrigo para pessoas que se encontram em vulnerabilidade social.

Inspirada na tradição nascida em Roma, na Itália, envolvendo a Fontana diTrevi, um dos pontos turísticos da cidade, o Poço dos Desejos se baseia na lenda que diz que jogar uma moedinha de costas para a fonte é sinônimo de desejos realizados.

“As ações solidárias reforçam a vocação social do Montes Claros Shopping de proporcionar bem-estar à comunidade e valorizar as organizações filantrópicas da região. Neste ano, tocados ainda mais pelo espírito de amor ao próximo, escolhemos ajudar pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. Nossas doações ajudarão as entidades a realizar sonhos. Diante do cenário de pandemia, ajudar quem precisa é uma das possibilidades para tornar o mundo um melhor lugar para se viver. Nosso Natal Solidário quer despertar nas pessoas mais amor, empatia e compaixão,” ressalta Marcelo Domingos, superintendente do Montes Claros Shopping.