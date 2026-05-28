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Montes Claros Shopping recebe espaço oficial Panini para troca de figurinhas da Copa
Montes Claros Shopping recebe espaço oficial Panini para troca de figurinhas da Copa

Montes Claros Shopping recebe espaço oficial Panini para troca de figurinhas da Copa

Jornal Montes Claros 28 de maio de 2026

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De 27 de maio a 19 de julho, colecionadores terão ambiente exclusivo para trocas, venda de álbuns e pacotes oficiais.

Montes Claros, 28 de maio de 2026 — A tradição de colecionar figurinhas da Copa do Mundo ganhou espaço especial no Montes Claros Shopping. Entre os dias 27 de maio e 19 de julho, o empreendimento recebe um ambiente oficial e licenciado da Panini, dedicado à troca de figurinhas, venda do álbum oficial e comercialização dos pacotes da coleção.

Estrutura do espaço

Instalado no Clubinho MOC, ao lado da Riachuelo, o espaço foi pensado para reunir crianças, jovens e adultos em torno da paixão por completar o álbum da Copa.

  • Ambiente temático para incentivar trocas.
  • Comercialização oficial dos produtos Panini.
  • Experiência voltada exclusivamente para colecionadores.

Importância cultural

O colecionismo de figurinhas é reconhecido como um dos hábitos mais populares em anos de Copa.

  • Aproxima famílias, amigos e gerações em momentos de convivência.
  • Segundo a Panini, os álbuns oficiais estão entre os produtos colecionáveis mais vendidos do mundo.
  • Shopping centers que recebem pontos de troca ampliam o fluxo de visitantes e fortalecem experiências de lazer.

A gerente de Marketing do Montes Claros Shopping, Marília Viscondi, destacou: “A troca de figurinhas vai muito além da coleção. É uma experiência afetiva, que desperta memórias, cria conexões e aproxima pessoas de diferentes idades.”

Serviço

Espaço Oficial Panini – Troca de Figurinhas da Copa do Mundo

  • Período: 27 de maio a 19 de julho
  • Local: Clubinho MOC – ao lado da Riachuelo
  • Entrada: gratuita

O espaço oficial da Panini no Montes Claros Shopping reforça a tradição do colecionismo e transforma o ato de completar o álbum da Copa em uma experiência coletiva de lazer, memória e paixão pelo futebol.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do Montes Claros Shopping

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