* Por: Jornal Montes Claros - 10 de novembro de 2020.

Norte de Minas – Cemig orienta clientes sobre encerramento de contrato

Norte de Minas – Um dos principais serviços solicitados pelos clientes da Cemig é o encerramento de contrato. Mas apesar de ser bastante procurado, ainda existe um grande número de pessoas que não procuram a empresa ao deixar de usar um local, seja por término do contrato do aluguel ou venda do imóvel. Como consequência, essa falta de atenção pode gerar cobranças adicionais ou ainda fazer com que outra pessoa utilize o local com o contrato anterior junto à Cemig ainda vigente, o que pode gerar muitos transtornos.

O gerente de Relacionamento com Clientes da Cemig, Thiago Capanema, destaca que o encerramento do contrato é fundamental tanto para os clientes quanto para a distribuidora. “É importante que o cliente faça o encerramento do contrato para que não haja cobranças da taxa de disponibilidade da tarifa de energia elétrica. Além disso, como a Cemig não tem como saber quando há troca de moradores em imóveis, se a energia continuar sendo utilizada e o contrato não for encerrado, as cobranças serão feitas no nome da pessoa que detém a titularidade do contrato, “ afirma.

Como fazer o encerramento do contrato

Para fazer o encerramento do contrato com a Cemig, o cliente pode utilizar a agência virtual no site da Companhia (www.cemig.com.br). Durante a solicitação, ele precisa ter o CPF/CNPJ e o número de instalação em mãos, informações disponíveis na conta de luz. Mas atenção: este serviço estará disponível apenas se a pessoa que estiver logada na agência virtual for o titular da unidade consumidora.

Depois disso, basta acessar a opção encerramento de contrato e informar os dados que serão pedidos. É importante também que o cliente informe a leitura final do medidor (relógio) para que seja calculado o consumo final daquela instalação. Caso a leitura não seja informada, a Cemig calculará a fatura final por média dos últimos consumos. Após a emissão dessa última fatura, o cliente deve realizar o pagamento.

Outra possibilidade de se fazer o encerramento do contrato é por meio do whatsapp. O cliente deve entrar em contato com a Cemig adicionando o telefone 31 3506-1160 e enviando um “oi”. As orientações serão feitas conforme o andamento do atendimento.

Além disso, vale destacar que o serviço também está disponível pelo telefone 116 e através de atendimento virtual agendado no site da Cemig. Assim, toda a interação será feita diretamente com um colaborador da Cemig por meio de vídeo atendimento. Todas as orientações para o agendamento dessa modalidade estão presentes no site da companhia. Mas, caso o cliente prefira comparecer presencialmente em uma das agências da empresa, o mesmo link permite o agendamento na modalidade de atendimento presencial.