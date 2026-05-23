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Cemig orienta organizadores de festas juninas sobre solicitação antecipada de energia elétrica
Cemig orienta organizadores de festas juninas sobre solicitação antecipada de energia elétrica

Cemig orienta organizadores de festas juninas sobre solicitação antecipada de energia elétrica

Jornal Montes Claros 23 de maio de 2026

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Companhia reforça importância do planejamento para garantir fornecimento seguro em arraiais e quermesses.

Montes Claros, 23 de maio de 2026 — Com a chegada das festas juninas, a Cemig alerta organizadores de arraiais, quermesses e eventos comunitários em Montes Claros sobre a necessidade de solicitar com antecedência a ligação provisória de energia elétrica. A medida garante fornecimento regular para barracas, palcos, sistemas de som e iluminação, evitando imprevistos durante as comemorações.

Planejamento antecipado

Segundo a supervisora de Relacionamento com Clientes da Cemig, Isabel Aparecida Almeida, o pedido antecipado permite que a companhia avalie a demanda elétrica e disponibilize a infraestrutura adequada: “Esse planejamento evita imprevistos e contribui para que as festividades ocorram de forma organizada.”

A solicitação pode ser feita pelos canais digitais da companhia, no portal Cemig Atende (www.cemig.com.br), ou nas agências presenciais da área de concessão.

Riscos de ligações clandestinas

A Cemig reforça que improvisos e ligações clandestinas não devem ser utilizados em eventos temporários. Além de configurarem irregularidade, essas práticas podem comprometer a rede elétrica e causar acidentes. “Quando o fornecimento é solicitado corretamente, conseguimos oferecer solução adequada para cada necessidade, trazendo mais previsibilidade e tranquilidade para os organizadores e participantes”, destacou Isabel.

Em Montes Claros, onde os arraiais e quermesses movimentam bairros e comunidades, o fornecimento seguro de energia é essencial para manter a tradição junina sem riscos. O planejamento antecipado garante que os eventos ocorram com segurança e organização, fortalecendo a cultura popular da cidade.

Com milhares de pessoas participando das festas juninas, a orientação da Cemig reforça a importância da responsabilidade e da organização para que os eventos em Montes Claros sejam celebrados com alegria e segurança.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Cemig

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