Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de novembro de 2020.

Montes Claros América Vôlei é superado pelo Uberlândia na terceira rodada da Superliga

Montes Claros – Jogando fora de casa, o Montes Claros América Vôlei enfrentou, na tarde dessa quarta-feira (11), o Azulim/Gabarito/ Uberlândia, em busca dos primeiros pontos. O duelo pela terceira rodada da Superliga 2020/21 terminou com vitória da equipe do Triângulo Mineiro por 3 a 1. As parciais foram de 25/20, 23/25, 19/25, 23/25 . Agora, o próximo desafio é em casa contra o Ribeirão, no próximo sábado (14).

A boa atuação não evitou o resultado negativo. Com isso, o Coelho segue sem pontuar na competição nacional e precisa vencer para somar os primeiros pontos. “A gente entrou no primeiro set muito bem, conseguimos ganhar com as estratégias que elaboramos, depois conseguimos continuar construindo o nosso jogo, mas nos momentos decisivos não tivemos a consistência necessária para definir os pontos e trazer a vitória pra nossa equipe”, explicou o técnico Issanayê Ramires.

A PARTIDA

O Moc América Vôlei começou surpreendendo os uberlandenses, largou na frente abrindo sete pontos e explorando bem o bloqueio (17 a 10). O bom momento fez o treinador adversário solicitar parada técnica, impondo reação e à beira placar. Ainda assim, os norte-mineiros fizeram bem a leitura da parcial, aproveitaram os contra-ataques e fecharam em 25 a 20.

Na segunda etapa, já no início, a linha de passe e o saque do Uberlândia funcionaram e culminaram em vantagem. Por outro lado, o alviverde não se intimidou e seguiu buscando a pontuação, porém com queda no nível de saque por alguns minutos, dando lugar à uma reação imediata e virada no duelo. A alternância na pontuação veio e a parcial ficou cada vez mais disputada. Logo depois, os visitantes venceram por 25 a 23 e igualaram em 1 a 1.

Ao contrário do que foi visto no set anterior, o terceiro teve mais imposição do Moc América, que ficou à frente do marcador, deixando o placar alternar. Sem deixar escapar, Nayê parou a parcial para dar gás aos comandados. Embora lutasse para não ficar atrás, a equipe do Norte de Minas não conseguiu chegar e perdeu por 25 a 19; 2 a1 no agregado.

O quarto set começou quente e o time americano conseguiu manter distância nos pontos, mas perdeu volume de jogo e deixou os anfitriões encostarem mais uma vez e viraram. Em contrapartida, o rendimento caiu e o Moc América foi derrotado por 25 a 23.

Após a partida, o Coelho tem na sequência o Pacaembu/Ribeirão, no sábado (14), às 19h. A partida será realizada no Ginásio Tancredo Neves, com transmissão ao vivo da Sportv 2.