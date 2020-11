Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de novembro de 2020.

Norte de Minas – Abertas inscrições para I Encontro de Sustentabilidade Ambiental do IFNMG, evento online que acontecerá de 23 a 16/11

Norte de Minas – Estão abertas as inscrições para o I Encontro de Sustentabilidade Ambiental do IFNMG, que acontecerá online entre os dias 23 e 26/11/2020. A participação será gratuita e aberta a toda a comunidade. Haverá emissão de certificado de participação.

A programação do evento terá como temas resíduos sólidos, compostagem, reciclagem, catadores de materiais recicláveis, resíduos eletrônicos, substratos alternativos, florestas urbanas e áreas verdes. As palestras, mesas-redondas e sessão de documentário comentado serão transmitidos pelo IFNMG no Youtube e os minicursos serão ofertados pela plataforma Meet. (Confira as atividades abaixo e com mais detalhes no site do evento).

Projeto de Sustentabilidade Ambiental

O I Encontro de Sustentabilidade Ambiental do IFNMG é uma ação do Projeto de Sustentabilidade Ambiental, que desde 2018 é desenvolvido nos campi do Instituto, com a colaboração da Comissão Institucional de Meio Ambiente e da Pró-reitoria de Extensão. O projeto tem como intuito ampliar as ações que promovem práticas de sustentabilidade na área de abrangência do IFNMG e como base a indissociabilidade da pesquisa e extensão.

Segundo a coordenadora geral do projeto, professora Patrícia Conceição Medeiros, entre as ações já realizadas, destacam-se:

– campanhas de educação, sensibilização e conscientização ambiental para os servidores e discentes dos campi do IFNMG;

– implantação de programas de coleta seletiva em bairros e campi do IFNMG;

– capacitação de multiplicadores para implementação de ações que visam à gestão integrada dos resíduos;

– ações de educação e sensibilização ambiental da comunidade do entorno dos campi;

– captação de multiplicadores e parceiros para o processo de educação, sensibilização e conscientização da população sobre a importância de repensar os hábitos de consumo e de não geração, redução, reutilização e reciclagem dos recursos do meio ambiente, especialmente dos resíduos sólidos;

– produção de mudas de plantas medicinais, condimentares e arbóreas;

– produção e distribuição de produtos da sustentabilidade (mudas de plantas, compostos orgânicos, sabão feito com reaproveitamento de óleo, pufes de garrafas pets).

Atividades

23/11 (segunda)

.18:00 – 19:00 – Momento lounge – Apresentação cultural e abertura oficial

.19:00 – 20:00 – Palestra: Gerenciamento de resíduos sólidos: Sustentabilidade para o Norte de Minas Gerais

.20:00 – 21:00 – Palestra: Economia ambiental proporcionada através da reciclagem

24/11 (terça)

.08:00 – 17:00 – Minicurso: Compostagem

.14:00 – 17:00 – Minicurso: Geografia, espaço e meio ambiente

.19:00 – 21:00 – Mesa-redonda: Políticas públicas para a gestão de resíduos sólidos

25/11 (quarta)

.08:00 – 09:30 – Minicurso: Produção de sabão ecológico

.09:30 – 11:00 – Minicurso: Produção de sabão em barra com óleo de cozinha usado

.14:00 – 15:30 – Palestra: Arborização viária e sua relação com a infraestrutura urbana

.15:30 – 17:00 – Palestra: Resíduos eletrônicos / Pilhas e baterias

.19:00 – 21:00 – Mesa-redonda: O protagonismo dos catadores: desafios e oportunidades na coleta de resíduos sólidos

26/11 (quinta)

.08:00 – 11:00 – Minicurso: Substratos alternativos e mini hortas

.14:00 – 17:00 – Minicurso: Gestão de áreas verdes urbanas

.19:00 – 21:00 – Documentário comentado (sobre a temática resíduos sólidos)