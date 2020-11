Academia: quais são os itens indispensáveis?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de novembro de 2020.

Está querendo começar a se exercitar e não sabe quais itens são necessários? Pegue lápis e caneta e preste atenção nas dicas que apresentamos neste artigo.

Com a chegada de 2021 cada vez mais próxima, é esperado que as academias de todo o país estejam cheias. Afinal, ainda dá tempo de cumprir aquela promessa de perder alguns quilinhos, correto? Tudo, claro, conhecendo os limites do seu corpo e com acompanhamento de um profissional e também de nutricionistas.

É sempre importante manter a prática de exercício regular no nosso dia a dia. Essa é uma das melhores maneiras de evitar algumas doenças, principalmente aquelas que envolvem o nosso coração. Bebendo bastante água – com uma boa garrafa térmica do lado -, a expectativa é que a nossa vida dure mais e com qualidade.

Por isso, no momento de se exercitar, é fundamental um acompanhamento. Principalmente para aqueles que não estão acostumados com atividades. De pouco a pouco, o ritmo pode ser acelerado, até que os resultados pretendidos sejam finalmente alcançados.

Para somar a toda essa rotina, alguns itens tornam-se indispensáveis na vida de quem visita a academia periodicamente. Esses asseguram que as práticas sejam seguras e também confortáveis. Dessa forma, não devem ser visualizados como algo dispensável, mas, sim, primordiais.

Então, se você quer saber quais são, está no lugar correto! Logo abaixo, confira uma lista com os 4 artigos de academia que qualquer pessoas precisa ter. Considere adquiri-los e bom treino!

1 – Garrafa térmica

Como citado anteriormente, beber água é extremamente necessário. Enquanto estamos em atividade perdemos mais líquido, o que aumenta a necessidade desses serem repostos. Como o nosso corpo se aquece, a vontade de tomar uma água bem gelado também aumenta, não é mesmo?

Para que a temperatura da água fique fria por mais tempo, é preciso ter uma garrafa térmica de qualidade. Com uma vedação adequada, será difícil esquentar a água presente no recipiente. Considere comprar aquelas que possuem maior tamanho, como as de 500 ml ou 750 ml.

2 – Roupas adequadas

As roupas adequadas tornam-se fundamentais para que o nosso corpo funcione tranquilamente ao realizar exercícios. Roupas apertadas, por exemplo, pode parar a nossa circulação sanguínea. Já roupas quentes fazem com que a temperatura do corpo aumente além do esperado.

As roupas adequadas para academias são formuladas com tecidos especiais e também outras atributos, como a impermeabilidade – fazendo com que o suor não seja exacerbado. Alguns dos tecidos mais recomendados são Algodão, Malha Fria Poliviscose (PV) e Helanca.

3 – Toalhas

As toalhas tornam-se muito práticas no momento de tirar o suor do nosso rosto. Para que elas não machuquem, é recomendado que o pano seja 100% de algodão. Durante os exercícios o suor do nosso rosto pode atrapalhar o nosso desempenho, interferindo, inclusive, na visão.

Esse item também é indispensável no pós treino. Algumas academias também oferecem a opção de tomar banho no próprio local, o que facilita para quem pratica exercícios e logo após precisa trabalhar ou seguir para um compromisso. Dessa forma, não esqueça de colocar esse item na sua mochila antes mesmo de sair de casa.

4 – Medidor de pressão

Por estarmos em constante movimento, a nossa pressão pode variar de acordo com a pressão do exercício. Como essa variação pode ser perigosa, é necessário que ela seja constantemente monitorada. Assim que ela aumentar ou descer inesperadamente, o ideal é pausar e esperar até que volte a sua normalidade.

O medidor de pressão é o melhor equipamento. Em poucos segundos conseguimos medir a nossa pressão e ter a certeza se podemos continuar ou parar. Para quem já possui algum problema relacionado o item é primordial. No mercado, existem diversos modelos compactos que atendem à necessidade de um praticante de exercício.