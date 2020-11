Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de novembro de 2020.

MG – Previsão do tempo para Minas Gerais nesta sexta-feira, 13 de novembro

MG – Nesta sexta-feira (13/11), as pancadas de chuva típicas da primavera continuam em todas as regiões de Minas Gerais. No entanto, o cuidado deve ser redobrado no Centro-Sul do estado: há chances de alagamentos e elevação de níveis dos rios.

As chuvas podem ser fortes e acompanhadas de rajadas de vento e raios. As temperaturas, porém, seguem elevadas, com calor de até 36ºC no Norte de Minas. A mínima prevista é de 10ºC.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).