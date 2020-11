Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de novembro de 2020.

Norte de Minas – Iguana é resgatada pelos bombeiros em Januária

Norte de Minas – Na tarde desta quinta-feira (12), uma equipe do Corpo de Bombeiros composta foi acionada na área central de Januária, para atender ocorrência de captura de animal silvestre em risco.

No local tratava-se de uma iguana adulta, que encontrava-se no passeio, na porta da residência da solicitante.

Com o uso de técnicas adequadas de Salvamento Terrestre, EPIs e equipamentos, foi efetuado a captura do animal e posteriormente foi realizada a sua soltura em uma mata, zona rural do município.

O Corpo de bombeiros orienta que em situações em que forem avistados animais silvestres em situações de risco, ligue 193.

Saiba mais:

As iguanas têm hábitos arborícolas, isto é, vivem em árvores, podendo atingir até 180 cm de comprimento. Quando jovens, os iguanas possuem uma coloração verde intensa, já quando maiores, apresentam, ao longo do corpo, listras escuras. A cauda de uma iguana possui dois terços do comprimento total do corpo. Iguanas podem ser criados em terrário tropical úmido, por habitar florestas tropicais.

Iguanas são totalmente herbívoros, geralmente se alimentam de folhas, flores e frutos das árvores em que habitam.