* Por: Jornal Montes Claros - 17 de novembro de 2020.

MG – Cemig abre edital de R$ 25 milhões para captação de projetos de eficiência energética

MG – A Cemig vai receber, entre os dias 17 de novembro e 17 de dezembro, propostas de projetos de eficiência energética que tenham como objetivo otimizar o uso da energia por meio da melhoria de instalações dos clientes e da implementação de fontes incentivadas. A Chamada Pública de 2020 destinará R$ 25 milhões aos projetos aprovados, conforme critérios estabelecidos pelo edital e pela Aneel.

As propostas podem partir de clientes das tipologias industrial, residencial (condomínios), comércio e serviços, poder público e serviço público, rural e, ainda, projetos que compreendem a eficientização da iluminação pública. Serão analisadas propostas de clientes cativos e livres conectados ao sistema de distribuição da Cemig, que estejam em dia com as obrigações legais junto à companhia.

Segundo a engenheira de eficiência energética Aline Pimenta Martins, da Cemig, a Chamada Pública traz como principais benefícios a redução do consumo de energia elétrica e a redução da demanda no horário de ponta para o sistema elétrico, além da disseminação dos benefícios da eficiência energética. “O chamamento é uma forma de o cliente propor melhorias que garantem adequações necessárias para a redução do consumo e de gastos com a energia elétrica”, afirma.

Ainda de acordo com a engenheira de eficiência energética, a Chamada Pública cumpre o papel de democratizar o acesso dos clientes a iniciativas que contribuem para a promoção de tecnologias mais modernas e eficientes. Como exemplo disso, nos últimos chamamentos a Cemig recebeu propostas que resultaram no retrofit da iluminação, incluindo a iluminação pública, de equipamentos de ar-condicionado, motores, equipamentos de lavanderia hospitalar, instalação de sistema de aquecimento solar de água e implantação de sistemas fotovoltaicos.

Programa de Eficiência Energética

A Chamada Pública de Eficiência Energética ocorre anualmente desde 2015 e integra as iniciativas do Programa de Eficiência Energética da Cemig, que é regulado pela Aneel. Ao todo já foram aprovados cerca de 80 projetos que beneficiam, principalmente, prefeituras e serviços públicos, como universidades e hospitais.