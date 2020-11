Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de novembro de 2020.

Montes Claros – Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino é destaque na SGE 2020

Montes Claros – As mulheres ocupam cada dia mais espaço no mundo dos negócios, embora ainda existam obstáculos culturais a serem superados. Segundo a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), realizada pelo IBGE, 9,3 milhões de brasileiras são líderes em seus negócios. No próximo dia 19 de novembro é comemorado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Para celebrar a data, o Sebrae preparou uma programação especial para tratar do tema durante Semana Global do Empreendedorismo (SGE), que acontece entre os dias 16 e 22 de novembro.

Esse será um dia inteiro com palestras e rodadas de conversas virtuais para discutir temas contemporâneos que envolvem as mulheres no mundo dos negócios, como: liderança, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, inovação, maternidade, participação em redes, crenças limitantes, transformação digital, entre outros.

O primeiro painel “Dicas de ouro para mulheres líderes” vai tratar das habilidades que as mulheres precisam para exercer um papel de liderança, com dicas para superar os desafios. Será um bate papo virtual com a participação da presidenteda Microsoft Brasil, Tânia Cosentino; da diretora executiva da Maurício de Sousa Produções, Mônica Sousa e da empresária, apresentadora da GNT e influenciadora, Bielo Pereira.

Com foco nos desafios que as mães empreendedoras enfrentam, o segundo painel chamado “Nem romantizar nem desistir – Mães empreendedoras”, terá a presença virtual da presidente e fundadora da Rede Mulher Empreendedora, Ana Fontes e da fundadora da startup Negras Plurais, Caroline Moreira. As convidadas vão tratar dos aspectos culturaisque influenciam na vida da mulher empreendedora e possíveis caminhos para superá-los envolvendo toda a sociedade. Por motivos culturais, algumas questões recaem desproporcionalmente sobre a mulher como excesso de tarefas domésticas, cuidados com pessoas e culpa materna.São questões que influenciam o resultado das empreendedoras e precisam ser discutidas.

Os dois painéis serão mediados pela analista de Empreendedorismo Feminino do Sebrae, Renata Malheiros. Segundo ela, os assuntos escolhidos para o evento são recorrentes entre as empreendedoras e, durante a pandemia, muitas questões envolvendo a participação das mulheres no mundo empresarial vieram à tona. “A pandemia colocou um holofote sobre temas cruciais que que influenciam a forma como a mulher empreendedora se vê e como é percebida quando se trata de assumir um negócio ou um papel de liderança empresarial. É um debate importante que deve envolver toda a sociedade”, explicou.

O terceiro painel programado é “Mulheres e Inovação” que vai abordar a participação de empreendedoras em áreas de tecnologia e debater como o público feminino pode ocupar espaços em empresas de base tecnológica, ou seja, as startups. A rodada de conversa virtual vai contar com a presença de três empreendedoras apoiadas pelo WeImpact e pelo Fundo WE Ventures, projetos idealizados pela Microsoft, Sebrae e M8 Partners. São elas: Ana Paula Pisaneschi, CEO do Uffa, startup com soluções em crédito, negociação de dívidas e controle financeiro; Maíra Pimentel, cofundadoraTamboro, startup em educação e inovação e Caroline Dallacorte, CEO da PackID, startup com solução de monitoramento para a cadeia de distribuição de produtos perecíveis. A mediação da conversa será realizada por Marcella Ceva, CIO We Ventures, fundo de investimentos voltado 100% a startups lideradas por mulheres.

Para fechar a programação do dia, será realizada a live “Do CPF ao CNPJ: jornada empreendedora”, a partir das 19h, nas redes sociais do Sebrae, com participação da diretora do Sebrae Mato Grosso do Sul, Maristela França e de Jaclin Ramos, empresária sul mato-grossense que participou do projeto Sebrae Delas. A iniciativa já impactou mais de dezmil mulheres em 12 estados brasileiros onde foi realizada nos últimos dois anos em uma experiência piloto. O bate papo virtual será mediado pela analista do Sebrae, Ana Canedo.

Semana Global do Empreendedorismo 2020

Neste ano, em virtude da pandemia, a 13ª edição da SGE será totalmente online com palestras, oficinais, encontros virtuais, entre outras atividades. Para participar gratuitamente, basta identificar a programação dos eventos no endereço: [www.empreendedorismo.org.br.%20]www.empreendedorismo.org.br. Aqueles que tiverem interesse em divulgar seu evento ou iniciativa de fomento ao empreendedorismo no âmbito da SGE também poderão fazê-lo no mesmo endereço.

Nos últimos três anos, a SGE no Brasil bateu recordes de resultados, o que faz da Semana brasileira a maior do mundo, com sete premiações internacionais. Mais de 2,5 milhões de pessoas já foram mobilizadas no país em cerca de 20 mil atividades. Com uma programação ampla, o evento tem o objetivo de fortalecer e disseminar a cultura empreendedora, conectando, capacitando e inspirando os brasileiros a empreender.