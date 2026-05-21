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SAMU registra mais de 150 atendimentos em 24 horas na região, com destaque para casos em Montes Claros
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Jornal Montes Claros 21 de maio de 2026

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Entre as ocorrências, estão atendimentos clínicos, acidentes de trânsito e situações psiquiátricas.

Notícias Montes Claros — Entre 6h da manhã do dia 20 e 6h da manhã do dia 21 de maio, o SAMU Macro Norte recebeu 692 ligações, realizou 156 atendimentos e prestou 92 orientações médicas. Em Montes Claros, foram registrados 59 atendimentos, com maior incidência de casos clínicos e acidentes envolvendo motocicletas.

Na área de cobertura da Macro Norte, os atendimentos se dividiram da seguinte forma:

  • 80 casos clínicos, incluindo três paradas cardiorrespiratórias;
  • 17 ocorrências de trânsito, sendo 12 envolvendo motocicletas;
  • 17 atendimentos psiquiátricos;
  • 4 atendimentos obstétricos;
  • 2 atendimentos pediátricos.

Em Montes Claros, os números foram:

  • 41 casos clínicos, com duas paradas cardiorrespiratórias;
  • 9 ocorrências de trânsito, sendo oito envolvendo motocicletas;
  • 9 atendimentos psiquiátricos.

Os dados reforçam a importância do serviço de urgência e emergência na região, que atua em situações críticas e garante suporte rápido à população.

O SAMU Macro Norte segue como referência em atendimentos de urgência, destacando a necessidade de conscientização sobre segurança no trânsito e cuidados com a saúde mental.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do SAMU Macro Norte

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