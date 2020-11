Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de novembro de 2020.

Coluna do Pe. Ezequiel Dal Pozzo – Todos nós temos um anjo

Onde está o teu anjo? Nós poderíamos iniciar dizendo que quando uma pessoa enfrenta os problemas com coragem, ela cresce. Torna-se sábia e forte. Você não precisa provar a si mesmo que tem coragem nem demonstrá-la. O que nós percebemos é que têm pessoas que tem muito autoconfiança, que transborda autoconfiança e mesmo assim na hora do perigo perdem a cabeça e se mostram fracas. Outras são medrosas, mas superam um desafio que as coloca contra a parede; por isso a palavra diante dessa realidade é: tenha confiança, o anjo da coragem lhe dará força e apoio justamente quando você mais precisar.

O obstáculo que impede de enfrentar o medo diante dos desafios da vida é acreditar que somos pequenos deuses, capazes de resolver tudo sozinho. A autossuficiência é inimiga número 1 da autoconfiança. Enquanto a autossuficiência leva ao individualismo cego, a confiança abre um caminho para buscar dentro de si e nos outros a luz para ver longe no infinito o anjo que aponta para o Deus dos anjos e dos homens. Buscar sempre um relacionamento pessoal com Deus, a fim de ser e fazer tudo como se tudo dependesse de nós e ao mesmo tempo como se tudo dependesse de Deus. Para sempre fica gravada a palavra “sem mim nada podereis fazer eu sou o tronco e vocês os ramos se não permanecerem unidos a mim secarão e serão jogados ao fogo”.

É uma imagem consoladora imaginar que um anjo nos acompanha durante toda nossa vida, que nos protege no caminho, que nos impulsiona a viver de verdade, que cura nossas feridas, que nos liberta da prisão e não nos abandona na morte. Um anjo nos acompanha. Ele nos conduzirá em segurança quando cruzarmos o abismo da morte. Sempre que estamos impotentes, entregues à dor e à solidão, o anjo está ao nosso lado. Diante da vida que passa rápido, o anjo do Deus amor é mais uma manifestação concreta de que somos preciosos aos olhos de Deus. Penso também que um anjo tão bom e necessário é um amigo, por isso nós poderíamos dizer como Fernando Pessoa, “quero ser o teu amigo nem de mais e nem de menos nem tão longe e nem tão perto, na medida mais precisa que eu puder, mas amar-te sem medida é ficar na tua vida da maneira mais discreta que eu souber”.

Que em nenhum momento da vida o anjo do céu fique esquecido como acontece como o anjo da terra, o amigo certo em todas as horas da vida.

Padre Ezequiel Dal Pozzo é sacerdote da Diocese de Caxias do Sul (RS). Cantor e compositor, lidera o Projeto Despertai para o Amor, de evangelização através da música e dos meios de comunicação. Já lançou 5 CDS e 1 DVD e roda o Brasil com shows musicais, palestras, missas e pregações. Apresenta diariamente a reflexão Despertai para o Amor em mais de 140 rádios de 19 Estados do Brasil e o programa semanal Despertai para o Amor na TV Evangelizar e na TV Nazaré. É editor da Revista Despertai para o amor de circulação trimestral e autor do livro“Beber na fonte do amor: como a misericórdia humaniza e traz verdadeira alegria”(Edições Loyola).