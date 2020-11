Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de novembro de 2020.

MG – Cemig lança editais para seleção de projetos de assistência e proteção à pessoa idosa

MG – A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) lançou duas chamadas públicas para seleção de projetos voltados à população idosa, devidamente aprovados no Fundo Estadual dos Direitos do Idoso ou em fundos municipais do idoso. A Cemig pretende realizar aportes de até R$ 300 mil por projeto relacionado à proteção e ao atendimento à pessoa idosa, como forma de melhor exercer a sua cidadania corporativa.

Os editais já estão disponíveis no site da Cemig e especificam as particularidades a serem atendidas pelos projetos participantes. No Edital “Amplo” (03/2020) serão priorizados projetos assistenciais de proteção e atendimento à pessoa idosa no estado de Minas Gerais. No Edital “Específico” (04/2020) a prioridade serão projetos que busquem viabilizar a estruturação dos fundos estadual e municipais dos idosos em Minas, visando ampliação e melhoria das ações voltadas a essa população.

Empreendedorismo, geração de renda, diversidade, saúde, cultura e inclusão digital estão entre as características que serão priorizadas na classificação dos proponentes. Os interessados têm até 25 de novembro para protocolar os projetos.

De acordo com o diretor de Comunicação e Sustentabilidade da Cemig, Roberto Bastianetto, a companhia está comprometida em continuar atuando como um dos mais importantes atores de investimento social no estado de Minas Gerais. “Estamos ampliando nossa atuação. Além do nosso foco em desenvolvimento social e educacional, fortalecimento do setor cultural e incremento do setor esportivo, agora vamos atuar no atendimento à população idosa. A ênfase será no público dessa faixa etária que esteja em situação de vulnerabilidade social e vínculos familiares enfraquecidos”, explica.

O objeto da chamada pública revela que a Cemig está atenta ao fato de que a proporção de pessoas da chamada terceira idade vem crescendo rapidamente no país. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui hoje mais de 28 milhões de pessoas com mais de 60 anos, número que representa 13% da população do país. Esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas, como aponta a Projeção da População do IBGE, atualizada em 2018.