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Cemig lança ferramenta inédita para validar contas de luz pelo aplicativo
Cemig lança ferramenta inédita para validar contas de luz pelo aplicativo

Cemig lança ferramenta inédita para validar contas de luz pelo aplicativo

Jornal Montes Claros 29 de maio de 2026

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Nova funcionalidade reforça combate a golpes e garante mais segurança aos consumidores.

Montes Claros, 29 de maio de 2026 — A Cemig anunciou o lançamento da primeira ferramenta do Brasil para confirmar a autenticidade das contas de luz diretamente pelo celular. A novidade está disponível no aplicativo Cemig Atende e permite que os clientes verifiquem rapidamente se o boleto recebido é oficial antes de realizar o pagamento.

  • A ferramenta “Validador de conta de luz Cemig” utiliza o QR Code impresso na fatura.
  • O processo é simples: basta abrir o aplicativo atualizado, acessar o menu principal e selecionar a opção de validação.
  • Ao enquadrar o QR Code na câmera, o sistema confirma em segundos se a conta é autêntica.
  • Caso haja inconsistência, o aplicativo emite alerta e orienta o cliente a não efetuar o pagamento.

O presidente da Cemig, Alexandre Ramos, destacou a importância da inovação: “A tecnologia tem papel importante na construção de uma relação cada vez mais segura e transparente com os clientes. Essa funcionalidade foi desenvolvida para trazer mais tranquilidade no momento do pagamento e dificultar a ação de criminosos que utilizam boletos falsos para aplicar golpes.”

Orientações de segurança

A Cemig reforça que:

  • Nunca solicita senhas pessoais ou códigos recebidos por SMS/WhatsApp.
  • Beneficiário oficial deve ser sempre Cemig Distribuição S.A. (CNPJ 06.981.180/0001-16).
  • Aplicativo Cemig Atende está disponível apenas nas lojas oficiais Android e iOS.
  • Em caso de suspeita de fraude, o cliente deve interromper o pagamento, procurar os canais oficiais e registrar Boletim de Ocorrência.

Como identificar sinais de golpes

  • Desconfie de mensagens com urgência excessiva.
  • Nunca compartilhe senhas ou códigos.
  • Confira o beneficiário antes de pagar.
  • Utilize apenas canais oficiais da Cemig como o aplicativo, portal Cemig Atende Web e telefone 116.

Com a nova ferramenta de validação, a Cemig amplia a segurança dos consumidores e reforça o combate a golpes envolvendo contas falsas de energia. A iniciativa fortalece a confiança dos clientes e moderniza os serviços oferecidos pela companhia em Montes Claros e em todo o estado.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Cemig

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