Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de novembro de 2020.

Montes Claros – Retirado um enxame de abelhas africanizadas instalado na parte externa de uma residência

Montes Claros – Na tarde deste domingo, 22 de novembro de 2020, por volta das 14h14min uma equipe de Salvamento foi acionada para realizar a captura de um enxame de abelhas instalado na parte externa do portão da residência, colocando em risco a integridade física dos moradores, bem como transeuntes, por se tratar de uma via pública com fluxo intenso de pessoas e veículos.

No local tratava-se de abelhas africanizadas que, possivelmente, teriam se arranchado no local apenas para descansar e posteriormente deslocar para um local mais seguro, onde poderiam permanecer definitivamente. Tal fato é comum entre as estações da primavera e verão, onde as abelhas estão em processo de enxameação, ou seja, divisão das colméias e se encontram de passagem por algum lugar e não permanecerão ali por tempo prolongado.

Sendo as abelhas as principais responsáveis pela polinização das plantas, devem ser protegidas e preservadas.

Ressalta-se que neste período torna-se mais comum também o aparecimento delas nos perímetros urbanos, o que eleva consideravelmente o risco de ataques.

A guarnição equipou-se com os EPI’s específicos e capturou o enxame com a segurança devida.

Posteriormente ele foi libertado em seu habitat natural em uma área de mata, longe do perímetro urbano.

Ressalta-se ainda que devido a fatores diversos, dentre eles o desmatamento e as queimadas, o aparecimento de enxames tem se tornado cada vez mais frequente na área de articulação do 7º BBM.