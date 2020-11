Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de novembro de 2020.

Norte de Minas – Sebrae Minas e CRMV/MG firmam parceria para levar tecnologia ao campo

Norte de Minas – O Sebrae Minas e o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais (CRMV-MG) firmaram parceria para promover o maior acesso de pequenos produtores rurais do estado a soluções de melhoria genética do rebanho. O convênio entre as instituições foi assinado nesta quarta-feira (18/11), pelo diretor técnico do Sebrae Minas, João Cruz e o presidente do CRMV-MG, Bruno Divino Rocha.

Com a parceria, o Sebrae Minas passa a contar com a assessoria técnica e operacional do CRMV-MG na validação dos processos da solução Fertilização in Vitro (FIV), executada por meio do programa Sebraetec – Serviços em Inovação e Tecnologia pelas empresas e entidades credenciadas. “O CRMV vais nos apoiar tecnicamente, sobretudo trazendo uma visão moderna de integridade e de compliance”, explica João Cruz.

Atualmente, 120 médicos veterinários, ligados a 16 prestadoras de serviço do Sebraetec, atendem 951 pequenos produtores em Minas Gerais com a solução FIV. “Com o apoio do Conselho, temos a certeza de que esse recurso que o Sebrae está aplicando será realmente utilizado de forma transparente e direcionada para promover a inovação tecnológica das pequenas propriedades rurais, por meio do melhoramento genético do rebanho”, destaca Cruz.

Para o presidente do CRMV-MG, Bruno Rocha, a parceria entre as duas instituições aumenta a credibilidade das soluções tecnológicas que estão sendo oferecidas aos pequenos produtores do estado pelo Sebraetec. “O nosso papel é o de garantir a qualidade da prestação do serviço aos produtores. Ele terá a certeza de que está fazendo uma parceria com um laboratório que foi averiguado pelo Conselho, que tem registro regular e capacidade técnica”, afirma.

Acesso à tecnologia

A proposta do Sebraetec – FIV é estimular a utilização, pelos pequenos produtores, de técnicas que contribuem para o aumento da produtividade e o nascimento de animais geneticamente superiores. O programa subsidia em 80% o serviço de reprodução assistida nos rebanhos, o que favorece o acesso do segmento às tecnologias que possibilitam maior produtividade e competitividade.

O serviço de fertilização in vitro ainda é concentrado em grandes e médias propriedades, por conta do alto custo de sua execução. “Os pequenos produtores foram alijados ao longo do tempo de acessar essa tecnologia. O Sebraetec-FIV beneficia o segmento, promove o melhoramento genético, o desenvolvimento tecnológico e a inovação no setor, além de criar oportunidades de trabalho para diversos profissionais e empresas, que também são pequenos negócios”, destaca o diretor técnico do Sebrae Minas, João Cruz.

Fertilização in Vitro

O processo de fecundação é feito em laboratório, com possibilidade de seleção genética tanto do macho quanto da fêmea. Os embriões produzidos são implantados em vacas que atuam como barriga de aluguel. A técnica garante a seleção de um rebanho com características específicas.

Consultorias subsidiadas

O Sebraetec é um programa nacional do Sebrae que oferece aos pequenos negócios acesso subsidiado a consultorias em inovação e tecnologia. Mais informações: 0800 570 0800 ou sebrae.com.br/minasgerais