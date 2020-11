Copa Libertadores: negócio milionário para clubes e paixão dos torcedores

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de novembro de 2020.

O maior torneio de clubes da América do Sul se destaca pelos ótimos prêmios que oferece aos vencedores de cada edição e também por ser um dos torneios mais procurados em casas de apostas esportivas.

Apostas esportivas: um reflexo da paixão sul-americana pelo futebol

Desde sua primeira edição, em 1960, a Copa Libertadores se tornou uma das competições mais assistidas do mundo, pois é o palco onde os melhores clubes do continente sul-americano competem para definir quem é o melhor da América do Sul.

Além disso, a paixão com que cada jogo é vivido é refletida para além dos campos, com milhares de fãs torcendo por seus jogadores favoritos das arquibancadas e também do lado de fora dos estádios. Com o portal de apostas esportivas da Betfair se tornando um dos principais patrocinadores não apenas da Copa Libertadores, mas também da chamada “outra metade da glória”, a Copa Sul-Americana, as apostas esportivas acabaram virando um reflexo da intensa paixão que os torcedores sul-americanos têm pelo futebol. Clique aqui caso queira compreender um pouco melhor como os universos do futebol e das apostas esportivas vêm se mesclando quando o assunto é torcer.

É possível identificar como as apostas esportivas são reflexo da paixão pelo esporte no Brasil se considerarmos que o valor desse mercado triplicou em apenas dois anos de operação por aqui, passando de 2 para 6 bilhões de reais entre 2018 e 2020. A chegada de novos patrocinadores, entre os quais se veem incluídas algumas plataformas de apostas esportivas, a torneios e times da América do Sul também ajudou a aumentar ano após ano os prêmios recebidos pelas equipes que participam das principais competições do sul do continente americano.

Os ganhos dos clubes na Copa Libertadores

Os principais torneios de futebol da América do Sul oferecem prêmios bastante atrativos aos clubes que se sagram campeões. Esses prêmios são incrementados a cada ano pela Conmebol para motivar os jogadores a dar o seu melhor em campo a cada novo torneio. Veja como a plataforma Terra se refere ao anterior ao comparar os US$ 12 milhões que o Flamengo recebeu após a vitória na Libertadores de 2019 com os US$ 15 milhões que estão orçados para o clube vencedor do torneio atual.

Ao exposto, devemos agregar os prêmios que as equipes recebem cada vez que avançam de fase: US$ 3 milhões na fase de grupos, US$ 1,05 milhão por entrar nas oitavas de final, US$ 1,5 milhão se avançar às quartas e US$ 2 milhões por chegar às semifinais. Devido a isso, um clube que participa desde a primeira fase da Copa Libertadores 2020 tem a possibilidade de ganhar até US$ 22,5 milhões acumulados ao final da competição.

Em comparação, e conforme mencionado no site oficial da Conmebol, os prêmios a repartir na Copa Sul-Americana 2019 ultrapassaram US$ 47 milhões, concedendo US$ 4 milhões ao campeão, mais os prêmios que cada equipe foi acumulando por avançar nas fases de grupos (assim como acontece na Libertadores), além de uma parte substancial da receita dos ingressos vendidos aos torcedores que foram assistir aos jogos nos estádios. No acumulado, o clube equatoriano Independiente del Valle arrecadou mais de US$ 6,5 milhões ao ser coroado contra o time argentino Colón de Santa Fe na final daquele torneio.

Desde que a Conmebol entrou em uma nova administração em 2016, a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana ganharam maior visibilidade internacional, o que se reflete com a entrada de novos patrocinadores para esses torneios. As plataformas de apostas esportivas têm assumido um lugar de destaque neste contexto, constituindo-se num espaço onde os adeptos do futebol podem seguir os seus palpites e sendo mais um impulso para que estas competições continuem a crescer.