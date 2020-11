Passagens aéreas ida e volta Montes Claros/SP por apenas R$ 479; veja outras promoções da Black Friday

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: da redação - 28 de novembro de 2020.

Nos voos saindo de Belo Horizonte é possível comprar passagens de ida e volta por R$ 245,67 para SP ou por R$ 272,86 para o Rio de Janeiro.

A Black Friday 2020 de passagens aéreas vai até a próxima segunda-feira (30/11) com dezenas de opções de voos baratos. A nossa equipe selecionou os menores preços saindo de Montes Claros e de Belo Horizonte. Os destaques são as opções de voos de ida e volta para São Paulo por R$ 479,40 em voo direto da Gol partindo do Aeroporto de Montes Claros. (Veja detalhes na imagem abaixo).

De Montes Claros para Belo Horizonte, em voo direto da Azul, encontramos passagens de ida e volta por R$ 420,14. Até para os destinos mais desejados pelos turistas no verão é possível encontrar promoção. De Montes Claros para Recife a ida e a volta custam R$ 817,25, para Vitória a viagem sai por R$ 830,09 e para Cabo Frio os voos de ida e volta saindo de Montes Claros estão disponíveis na Black Friday 2020 por R$ 844,41.

Garanta aqui as passagens para São Paulo a partir de R$ 479

Voos ida e volta para Salvador por R$ 541

Nos voos saindo de Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) é possível comprar passagens de ida e volta por R$ 245,67 para São Paulo ou por R$ 272,86 para a cidade do Rio de Janeiro. Nesta promoção há ainda de voos de ida e volta de Belo Horizonte para Vitória por R$ 369,73 e para Salvador você viaja pagando R$ 541,38.

Todas as passagens desta promoção estão com as taxas incluídas e as datas selecionadas por nossa equipe são para viagens nos meses de dezembro e janeiro, exceto nos feriados. Na Black Friday 2020 você pode reservar hotéis e pousadas com descontos incríveis, O link desta promoção está disponível no final deste post.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos saindo de MONTES CLAROS

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos saindo de BEO HORIZONTE

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais