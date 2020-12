Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de novembro de 2020.

Montes Claros – Curso “Bioética e suas Perspectivas Sociais” ganhará versão e-book organizada pela Unimontes

Montes Claros – O curso “Bioética e suas Perspectivas Sociais”, realizado pela Universidade Estadual de Montes Claros e parceiros, será transformado em e-book, com a projeção de contribuir como referência para estudos e pesquisas de grande parte da comunidade acadêmica e científica do Brasil e do exterior que atuam nas áreas afins. A previsão de lançamento é para o final do primeiro semestre de 2021.

O trabalho será dedicado ao professor José Geraldo de Freitas Drumond (in memoriam), que esteve como gestor e reitor da Universidade no período de 1988 a 2002. Ele foi o precursor nos estudos sobre Bioética na instituição. Mais adiante, haverá também o lançamento da edição impressa, pela Editora Unimontes.

Em meio à organização do e-book, a coordenação do curso fará em dezembro a submissão e publicação dos resumos de trabalhos organizados pelos participantes das atividades. Os textos serão publicados na edição eletrônica da Revista Renome, vinculada ao Departamento de Enfermagem e que integra o Portal de Periódicos da Unimontes.

CONTEÚDOS

Integrante da comissão organizadora do curso, a professora Orlene Veloso Dias explica que o e-book reunirá os conteúdos de todas as palestras, mesas redondas e lives ministradas ao longo das atividades, que reuniu cerca de 100 pessoas de vários estados brasileiros, entre pesquisadores, docentes, profissionais e acadêmicos da graduação e da pós-graduação.

As atividades virtuais aconteceram entre julho e a última semana de novembro, com destaque para a participação de pesquisadores de destaque aos temas correlacionados à Bioética, como as implicações filosóficas, personalismo, direitos humanos, dor social, saúde coletiva, violência, dentre outros.

Um dos convidados foi o professor Alexandre Ernesto Silva, da Universidade Federal de São João Del Rey (UFSJ), que conduziu a palestra sobre a dor social e a bioética na pandemia. Em sua abordagem, falou sobre a perda do papel social e as situações de isolamento, abandono e privações e que os profissionais como um todo precisam saber observar, identificar a agir para sanar ou mesmo minimizar a dor social.

A comissão organizadora contou com a participação dos pesquisadores convidados Jorge Luiz Gray Gomes e Marco Aurélio Trindade e docentes da Unimontes, sob coordenação da professora Joanilva Ribeiro (coordenadora da Liga Vital do Departamento de Enfermagem/Unimontes). A aluna Poliana Ferreira, presidente da Liga Acadêmica de Enfermagem em Oncologia e Cuidados Paliativos (Vital), também participou ativamente dos trabalhos.

NÚCLEO

A Universidade Estadual de Montes Claros possui um histórico de ações vinculadas à Bioética, sobretudo desde 2012, quando foi instituído o projeto de extensão “Núcleo de Estudos e Pesquisas Bioéticas”, que proporcionou o desenvolvimento ainda maior de pesquisas, estudos e ações extensionistas, como o próprio curso digital.

O curso teve como organizadores o Programa de Pós-Graduação em Cuidado Primário em Saúde da Unimontes, a Liga Acadêmica de Enfermagem em Oncologia e Cuidados Paliativos- VITAL , o Grupo de Estudos e Pesquisas em Metodologia, Violência e Criminalidade (GMVC) da Unimontes e os colaboradores externos: pesquisadores professor doutor Jorge Luiz Gray Gomes e professor Marco Aurélio Trindade. E contou com o apoio do Centro Universitário São Camilo, Faculdades Prominas, Marquette University (USA), Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação (Fapcom), Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia e Sociedade Brasileira de Bioética (SBB/Nacional) e SBB/Regional Paraná.