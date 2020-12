Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de dezembro de 2020.

Gastronomia – Receita de Peixe à Delícia

Você vai precisar de:

1 filé de tilápia

800g de filés de camarão

300g de queijo mussarela ralado grosso

2kg de batata inglesa cozida e amassada

6 cl. sopa de manteiga ou margarina

1 xc. de azeite

1 xc. de leite

2 tabletes de caldo de galinha

Suco de 2 limões

2 cebolas grandes fatiadas

10 Dentes de alho picados

3 caixas de creme de leite

50g de queijo parmesão ralado

Noz moscada, sal e pimenta a gosto

2 xc. de farinha de trigo para empanar o peixe.

MODO DE PREPARO

– Tempere o peixe com sal, pimenta, azeite e suco de limão. Deixe marinando por 10 minutos. Passe o peixe na farinha de trigo e frite no azeite. Reserve.

– Ferva o leite com o caldo de galinha e 4 colheres de manteiga. Acrescente as batatas amassadas e misture tudo muito bem. Mantenha no fogo mexendo até que solte da panela. Espalhe esse purê no fundo de uma travessa de porcelana ou em um refratário. Disponha o peixe frito sobre o purê.

– Aqueça as 2 colheres de manteiga restante e doure o alho. Acrescente os camarões e refogue-os por uns 2 minutos. Retire os camarões com uma escumadeira e reserve.

– Na mesma frigideira dos camarões, aproveitando o que sobrou de alho e manteiga, refogue as cebolas até ficarem macias. Acrescente o creme de leite, a noz moscada e o queijo ralado. Deixe ferver e cubra o peixe com esse creme.

– Espalhe bem sobre o prato o queijo mussarela ralado e leve ao forno somente para derreter o queijo.

– Cubra tudo com os camarões refogados e sirva.