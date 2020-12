Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de dezembro de 2020.

Por que vale a pena assinar Claro NOW?

Ter um bom serviço de streaming para assistir a filmes e séries é a melhor pedida de entretenimento para não precisar sair de casa. Em meio a tantas opções, quais são as melhores? Quais têm os melhores títulos para a família inteira assistir? A nossa dica de hoje é o NOW, serviço de streaming da Claro.

Ele tem muitas vantagens sobre outros serviços de streaming, a começar por ser incluso nos planos da Claro. Ou seja, se você já é assinante dos planos de celular, internet ou TV por assinatura da empresa, tá esperando o que para aproveitar o NOW? Se você ainda não tem acesso ao serviço e quer conhecê-lo melhor antes de assinar, a gente explica tudo sobre ele aqui.

Conteúdos onde e quando quiser

Você pode assistir aos conteúdos do NOW direto na sua TV, pelo controle remoto. Mas ele também é multitela e conta com aplicativos ótimos para Android ou iOS. Assim, você aproveita todos os programas de TV, filmes e séries que mais gosta no celular ou no tablet, com possibilidade para transmitir também para a sua smart TV. Quer assistir no computador? É possível fazer isso acessando o NOW online, que funciona pelo navegador de internet.

O melhor é que toda a família pode assistir ao mesmo tempo, cada um curtindo um programa de sua preferência, sem limitações de telas. Além disso, se você quiser assistir alguma coisa enquanto está no metrô, ônibus ou avião, sem gastar seu 4G, dá para baixar o que quiser para ver offline. O NOW é rápido e prático.

Os lançamentos chegam primeiro no NOW

A maior vantagem do NOW sobre outros serviços de streaming é a variedade e qualidade de conteúdos. Além das melhores séries de TV, de canais como HBO, e filmes, você pode conferir documentários, reality shows, notícias, esportes e programas de variedades. O NOW também tem 60 canais ao vivo, para assistir no computador ou dispositivos móveis.

Mas engana-se quem pensa que o NOW só tem os conteúdos dos seus canais de TV por assinatura. O serviço tem uma variedade enorme de filmes, incluindo os principais lançamentos do cinema. Todos os filmes que acabaram de sair das telonas, vem direto para o NOW. Alguns estão para alugar — por um precinho bem menor que um ingresso, diga-se de passagem —, mas há milhares de títulos disponíveis de graça.

Custo x benefício: Claro NOW incluso no seu plano

Depois de conferir as vantagens do Claro NOW, você deve estar se perguntando quanto tem que pagar para ter acesso a tudo isso, não é mesmo? A resposta é: nada. O NOW é incluso em diversos planos da Claro, não apenas de TV por assinatura, mas também de internet e telefonia móvel.

É possível contratar planos bem baratos, que já incluem o serviço, por um preço menor do que outras plataformas de streaming e a vantagem de contar com os serviços de alta qualidade da Claro.