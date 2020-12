Pratos prontos: 6 opções que facilitam a sua vida na cozinha

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de dezembro de 2020.

Os congelados são um ótimo jeito de economizar, com a praticidade de uma refeição pronta em minutos.

A correria durante a semana é apontada por muita gente como um empecilho para uma alimentação mais nutritiva. No entanto, as opções de pratos para congelar são muitas e esse é um bom jeito de acabar com essa desculpa e ainda facilitar a vida.

Uma alternativa para quem gosta de cozinhar é preparar várias porções de refeições, guardá-las e apenas aquecê-las conforme seu consumo durante a semana. Mas nem sempre temos tempo e disposição para fazer isso e, além do

mais, muita gente diz não cozinhar tão bem assim.

Nos dois casos, é sempre bom ter na geladeira algum prato pronto. Afinal, não é todo dia que queremos ou podemos gastar com delivery. Há boas opções para todos os gostos, inclusive para quem tem alguma restrição alimentar, como alergia a algum ingrediente ou opção pelo vegetarianismo.

Fizemos uma lista com boas alternativas disponíveis no mercado, mas vale dar uma conferida no freezer para descobrir outras da próxima vez que for às compras.

Lasanhas

As lasanhas são um dos tipos de pratos congelados mais populares no Brasil. Suculentas, nutritivas e muito fáceis de preparar, elas podem ser uma refeição completa para até duas pessoas — apesar de também serem encontradas em

embalagens individuais.

Uma das grandes vantagens das lasanhas é que elas estão disponíveis em uma boa variedade de sabores. Além das tradicionais bolonhesa, frango e quatro queijos, há boas receitas com espinafre, bacon, calabresa e peito de peru. Muitas são feitas com ingredientes frescos e ficam deliciosas.

Tortas

Com vários tipos de massa e recheio, as tortas são outras boas opções para servir a duas ou mais pessoas. Você pode comprar vários sabores diferentes e impressionar naquele lanche com os amigos. É possível encontrar receitas caseiras tão boas que, se você não contar, nem dá para saber que são congeladas.

Carnes

Também é possível encontrar diversos preparos de carne prontos para ir ao forno, como medalhão, frango já temperado com ervas e embalado ou costelinha ao molho barbecue. As receitas resultam num belo prato principal para comer sozinho ou com a família toda, basta escolher o tamanho adequado da porção.

Dá para cozinhar um arroz ou batatas como acompanhamentos simples ou até mesmo comprar acompanhamentos prontos, também congelados. Você vai se sentir num restaurante, sem ter trabalho e sem sair de casa.

Escondidinhos

Frango, carne moída, carne seca, linguiça e calabresa são só alguns dos sabores disponíveis dos deliciosos escondidinhos, que podem ser massa de batata, de mandioca, de abóbora, o que não falta é opção.

Todos são uma delícia e, o melhor, ficam prontos em minutos. O preparo tradicional do escondidinho tem muitas etapas, leva tempo e suja muita louça, ou seja, nada prático. Ainda bem que existem os congelados.

Estrogonofes

O prato, tradicional da culinária russa, ganhou o gosto dos brasileiros e também várias versões. Com frango, carne e até em opções vegetarianas (com cogumelos, por exemplo), o estrogonofe é uma ótima opção de refeição congelada.

Alguns preparos já vem com acompanhamentos, como o tradicional arroz. Aí é só providenciar também um pacote de batata palha e aproveitar!

Petiscos

Por último, mas não menos importantes, aqueles pratos práticos para comer sozinho no lanche ou naquela reunião com os amigos, a qualquer hora: os petiscos.

Entre os congelados, há opções para todos os gostos, para fritar ou assar: empanados, bolinhos, polenta, mandioca, batata. Para incrementar, a dica é ter à mão um molho que pode ser pronto, como barbecue, mostarda, maionese ou

catchup.