5 bebidas para fazer em casa e arrasar no verão

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de dezembro de 2020.

Confira algumas bebidas que podem ser feitas em casa e são ótimas para se refrescar no verão.

O verão costuma ser a época do ano preferida de muitas pessoas. Nessa estação, muitos veem a praia como uma espécie de refúgio para conseguir suportar as altas temperaturas, se divertir e descansar.

No entanto, como não é possível ir à praia todos os dias, é preciso encontrar maneiras de se refrescar em casa. Para isso, não há nada melhor que tomar uma bebida bem gelada e refrescante, como é o caso do drink com frutas, por exemplo

Pensando nisso, para ajudar você nessa missão, separamos uma lista com cinco bebidas super-refrescantes e que podem ser preparadas em casa. Assim, você irá arrasar no verão. Confira a seguir!

Moscow mule tradicional

Popularmente conhecida como “drink da canequinha”, esta bebida que leva o nome da capital da Rússia é caracterizada por ser leve e refrescante, possuindo um sabor único.

Além disso, esse drink tem se tornado cada vez mais popular no Brasil, podendo ser facilmente encontrado tanto em sua forma tradicional, quanto em algumas adaptações, em bares das mais variadas cidades do país.

Entretanto, como o Moscow mule possui um preparo prático, ele também pode ser feito em casa, sendo uma ótima opção para se refrescar nos dias mais quentes.

Ingredientes e modo de preparo

Vodka;

Suco de limão;

Cerveja de gengibre,

Cubos de gelo.

O primeiro passo é preparar a cerveja de gengibre. Não alcoólica, ela leva 250 ml de água, 50 g de gengibre, suco de limão e 2 colheres de sopa de açúcar.

Depois, você deve separar uma caneca e colocar alguns cubos de gelo. Adicione 50 ml de vodka, insira o suco de limão e complete com a cerveja de gengibre até encher a caneca por completo. Feito isso, para finalizar, você deve misturar levemente os ingredientes com o auxílio de uma colher.

Moscow mule com chantilly caseiro

A diferença desta bebida para o Moscow mule tradicional é a finalização. Nela, você deve preparar chantilly, batendo claras em neve com açúcar, e acrescentar três colheres de sopa no drink.

Depois, é só mexer com um canudo, servir em uma caneca de sua preferência e saborear essa deliciosa adaptação.

Aperol spritz

O Aperol spritz é um drink de origem italiana, que chegou no Brasil a poucos anos e já virou tendência entre os amantes de bebidas.

Ele possui um tom laranja, que combina muito com a tropicalidade brasileira. Além disso, é superprático de preparar, indo bem com qualquer hora e local, podendo ser tomado no bar ou em casa.

Ingredientes e modo de preparo

100 ml de Aperol;

150 ml de espumante de pêssego;

50 ml de soda ou água com gás;

1 fatia de laranja,

Gelo a gosto.

Numa taça, coloque gelo a gosto. Preencha até a metade com o espumante de pêssego, adicione 100 ml de Aperol, complete com 50 ml de água com gás e finalize com uma fatia de laranja. Após isso, basta dar uma mexida leve com um canudo e o drink estará pronto.

Laranja blue

O drink laranja blue é uma excelente opção para que você e seus convidados possam se refrescar em um dia quente de verão. Por ser rápida e prática de preparar, essa bebida é ideal para ser feita em casa.

Ingredientes e modo de preparo

50 ml de whisky;

200 ml de suco de laranja;

15 ml de curaçau blue,

Gelo a gosto.

Para preparar, é bem simples: basta adicionar um ingrediente por vez em uma taça ou um copo. Mexa suavemente com uma colher e sirva logo em seguida.

Caipirinha clássica de limão

A autêntica caipirinha brasileira não poderia faltar nessa lista, já que ela é bastante refrescante e demanda poucos ingredientes, o que faz dela uma ótima opção para ser feita de forma caseira no verão.

Ingredientes e modo de preparo

2 limões;

2 doses de cachaça;

5 colheres de sopa de açúcar,

Bastante gelo.

Para preparar, o primeiro passo é cortar os limões em formato de cubo e colocá-los em uma coqueteleira. Em seguida, adicione as cinco colheres de açúcar e pile até soltar todo o suco do limão.

Feito isso, coloque bastante gelo e despeje as duas doses de cachaça. Por fim, misture, sacudindo tudo por cerca de 30 segundos. Você pode colocar uma rodela de limão para enfeitar o copo.