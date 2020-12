Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de dezembro de 2020.

Norte de Minas – Mitsubishi Motors tem nova concessionária modelo em Montes Claros

Norte de Minas – Com forte atuação em Minas Gerais, grupo Akka traz aos clientes da marca japonesa de veículos no norte do estado o que existe de mais moderno nos conceitos de vendas e serviços dentro da rede Mitsubishi no Brasil. A concessionária Akka Mitsubishi assumiu neste ano as operações da marca na região norte do estado de Minas Gerais, com sua mais recente loja na cidade de Montes Claros.

Inaugurada no último mês de julho, a concessionária Akka Mitsubishi de Montes Claros é fruto de um investimento de R$ 8,5 milhões e oferece aos clientes da região o que existe de melhor em termos de serviços de venda e pós-venda.

Com aproximadamente 4.800 metros quadrados de área construída, o espaço conta com um amplo showroom, espaço para vendas, oficina completa, serviços de funilaria e pintura, além de uma boutique com os mais variados produtos da marca.

A concessionária também está em linha com a mais nova identidade visual da Mitsubishi Motors no Brasil, em um espaço clean e agradável, que recebe dezenas de clientes todos os dias.

Localizada na Av. Mestra Fininha, 3300 A – Augusta Mota, Montes Claros – MG, a loja está em um ponto nobre da cidade mineira e conta com 42 colaboradores sempre prontos para atender cada cliente da melhor forma.

“Nesses 14 anos de atuação, sempre buscamos oferecer aos nossos clientes uma experiência bastante agradável, seja no momento da aquisição de um veículo novo ou seminovo, seja na prestação de serviços de pós-vendas. Estamos completamente focados na qualidade do nosso atendimento e à disposição dos clientes e admiradores da marca na região”, afirma Idalmo Geraldo Sales diretor do grupo Akka.