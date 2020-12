Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de dezembro de 2020.

Gastronomia – Receita de Frango crocante

Você vai precisar de:

Para o frango:

6 filés de peito de frango

2 sachês de caldo de galinha

6 cl. sopa de azeite

6 fatias de pão de forma

3 cl. de margarina

3 cl. de queijo parmesão ralado

3 cl. de gergelim torrado

6 dentes de alho picado

1 ovo

Para a berinjela:

2 berinjelas cortadas em rodelas de 1,5 cm

1 litro de água

2 cl. sopa de sal

Rodelas de tomate (a mesma quantidade das rodelas de berinjela)

1 xc. de queijo ricota farelado

½ copo de iogurte natural

½ xc. de azeitonas verdes laminadas

½ xc. de folhas de manjericão

Azeite o quanto baste

1 xc. de queijo mussarela ralado

MODO DE PREPARO

– Misture as 6 colheres de azeite do frango com o caldo de galinha e passe nos filés de peito de frango para temperar. Reserve.

– Com as mãos esmigalhe o pão, acrescente o alho, o gergelim, a margarina, o queijo ralado e o ovo. Sove bem essa massa com as mãos e divida em 6 partes.

– Espalhe a massa do pão sobre os filés de peito de frango e leve ao forno, numa assadeira com papel manteiga por aproximadamente 30 minutos ou até dourar.

– Coloque as berinjelas na água com sal e deixe sob imersão por 30 minutos. Escorra e frite dos dois lados no azeite.

– Misture a ricota com o iogurte, as azeitonas e o requeijão. Reserve.

– Arrume as berinjelas numa assadeira com papel manteiga e coloque sobre cada uma das rodelas de berinjela, uma rodela de tomate, um pouco da mistura da ricota, polvilhe com queijo mussarela ralado e leve ao forno até dourar o queijo.