* Por: Jornal Montes Claros - 18 de dezembro de 2020.

Norte de Minas – Progen inicia processo seletivo com 35 vagas em Jaíba

Norte de Minas – A Progen, maior empresa de capital nacional no fornecimento de soluções para todo o ciclo do empreendimento, está com vagas abertas no município de Jaíba, no norte do estado de Minas Gerais.

As posições são voltadas para os segmentos de Engenharia e requerem curso técnico ou superior. No total, são 35 vagas disponíveis, conheça quais são elas e os requisitos completos:

TÉCNICO MECÂNICO (5 VAGAS)

Necessário ter o curso técnico completo como Mecânica.

Vivência com montagem eletromecânica.

Diferencial já ter atuado em projetos de Energia Renovável.

ENGENHEIRO MECÂNICO (5 VAGAS)

Graduação completa em Engenharia Mecânica.

Vivência com montagem eletromecânica.

Diferencial já ter atuado em projetos de Energia Renovável.

TÉCNICO ELETRICISTA (5 VAGAS)

Necessário ter o curso técnico completo em Elétrica.

Vivência em Manutenção e instalação de painéis.

Diferencial já ter atuado em projetos de Energia Renovável.

ENGENHEIRO ELETRICISTA (5 VAGAS)

Graduação completa em Engenharia Elétrica.

Vivência com montagem de painéis elétricos.

Diferencial já ter atuado em projetos de usinas fotovoltaicas de grande porte.

TÉCNICO CIVIL (5 VAGAS)

Necessário ter o curso técnico completo em Civil ou Edificações.

Vivência em supressão vegetal, Terraplenagem, Construção de edificações.

Diferencial já ter atuado em projetos de Energia Renovável.

ENGENHEIRO CIVIL (5 VAGAS)

Graduação completa em Engenharia Civil.

Vivência em Construção de edificações.

Diferencial já ter atuado em projetos de Energia Renovável.

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (5 VAGAS)

Necessário possuir registro no Ministério do Trabalho e Emprego e curso técnico em Segurança do Trabalho.

Vivência em atividades de SSMA, incluindo gestão e fiscalização de contratos e requisitos legais na área de segurança do trabalho.

Diferencial já ter atuado em projetos de Energia Renovável.

Quem tiver interesse e se encaixar em um dos perfis deve encaminhar o currículo atualizado para o e-mail selecao@progen.com.br com o título da vaga no assunto do e-mail, até 31/12.