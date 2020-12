Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de dezembro de 2020.

Norte de Minas – Disciplina de Empreendedorismo é a novidade para os alunos da Unimontes

Norte de Minas – O período de renovação de matrículas para o primeiro semestre letivo de 2021 oferece uma novidade à comunidade acadêmica da Unimontes. Os alunos veteranos têm à disposição pela primeira vez na instituição a opção por uma disciplina eletiva, na área de Empreendedorismo. A oferta é de 70 vagas para a formação de duas turmas (35 em cada uma), sendo uma matutina e outra vespertina, sempre no horário pós-aula.

A pró-reitora adjunta de Ensino, professora Andrea Jakubaszko, explica que a proposta de oferta da disciplina foi elaborada pelo Departamento de Ciências da Administração, em parceria com a Secretaria Geral e a direção do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA). “A disciplina é aberta a toda comunidade acadêmica. Ou seja, os alunos de qualquer curso regular de graduação podem cursá-la, e será registrada no histórico escolar como complemento curricular”, completa.

Ainda conforme a professora, a exceção é somente para os cursos de Sistemas de Informação e de Administração, já que área de Empreendedorismo é disciplina curricular obrigatória em ambos. As matrículas podem ser feitas até o próximo dia 31 de dezembro, obedecendo ao fluxo contínuo geral para a rematrícula de todos os veteranos da Unimontes.

Para se matricular, o aluno basta seguir os procedimentos normais de renovação de matrícula, por meio do sistema www.WebAluno.unimontes.br.

INFORMAÇÕES E DETALHES

Com formação nas áreas de Economia, Administração e Direito, o professor Ramon Alves de Oliveira é o responsável pela disciplina eletiva em Empreendedorismo. Segundo ele, a proposta é para que cada aluno, independente da área de formação profissional, possa ter a visão de um negócio e, por meio da disciplina, propor modelo de empreendimentos voltados ao próprio curso.

“A abrangência é praticamente universal, pois o Empreendedorismo analisará serviços desde as áreas da saúde e da biologia até produtos e softwares”, completa o professor, que possui mestrados em Administração e em Turismo e Meio Ambiente, é doutorando em Administração e também atua como conselheiro no Conselho Regional de Administração de Minas Gerais (CRA-MG).

A carga horária da disciplina eletiva é de 36 horas, com aulas de 10h40 às 12h30 ou de 16h40 às 18h20. Dentre os temas relacionados estão “Introdução ao Empreendedorismo”, “Características Empreendedoras”, “Processo Empreendedor”, “Plano de Negócio” (estrutura básica, equipe de gestão, produtos e serviços, mercados e competidores, marketing e vendas, plano operacional e plano financeiro), “Captação de Recursos”, “Gestão do Negócio”, “Empreendedorismo Corporativo”, “Empreendedorismo Social”, “Palestra com Empreendedor de Sucesso”, “Apresentação dos Planos de Negócios” e “Avaliação Final”.

“Trabalhar com a disciplina de Empreendedorismo ajudará bastante na compreensão e na orientação dos alunos a pensar e criar negócios, como, por exemplo, uma clínica ou consultório para os profissionais da área da saúde, ou uma escola de idiomas para os graduados em Letras. Assim, poderá ajudá-los após a Universidade ou mesmo dentro do ambiente acadêmico a iniciar seu próprio negócio ou a projetar desde já a atuação profissional logo após a conclusão do curso”, finaliza o professor.