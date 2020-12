Compartilhe Facebook

22 de dezembro de 2020.

Gastronomia – Receita de Pão de calabresa, queijo e azeitona.

Você vai precisar de:

500g de farinha de trigo

250ml de leite

50ml de água

50g de margarina ou manteiga

10g de fermento biológico em pó

2 ovos

1 cl. sopa de açúcar

1 cl. chá de sal

Para o recheio

2 calabresas passadas no ralo grosso

1 xc. de azeitonas picadas

200g de queijo prato ralado grosso

2 gemas

50g de queijo ralado

MODO DE PREPARO

– Esquente o leite no micro-ondas por cerca de 25 segundos, até que ele fique morno, depois misture o fermento e 150g de farinha com o leite, cubra e deixe descansar num lugar quente por cerca de 30 minutos (pode ser próximo ao forno ligado).

– Aqueça levemente a água e misture com o açúcar e o sal. Pegue um dos ovos, bata a clara em neve e misture com a gema, a água e o restante da farinha. Misture bem e em seguida adicione a massa fermentada. Sove por cerca de 5 minutos e adicione a margarina derretida.

– Sove bem por mais 20 minutos. Caso a massa fique muito pegajosa, adicione mais farinha aos poucos, até que ela comece a desgrudar das mãos.

– Coloque a massa em uma vasilha e cubra, deixe descansar num lugar quente por cerca de 40 minutos ou até dobrar de tamanho.

– Com a ajuda de um rolo abra a massa em formato retangular. Espalhe os ingredientes do recheio misturados sobre a massa e depois enrole a massa como um bolo de rolo.

– Ponha o pão recheado numa assadeira, faça pequenos cortes em diagonal na parte de cima do pão. Pincele com gema e polvilhe com queijo ralado. Leve ao forno pré-aquecido a 190ºC por cerca de 25 minutos ou até dourar.

* Tempo total de preparo: 35 minutos de preparo + espera de 1h30 para a massa crescer + 35 minutos de forno