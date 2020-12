Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de dezembro de 2020.

Norte de Minas – Melhor dentista do mundo está Norte de Minas

Norte de Minas – Turma do Bem inova no encerramento do evento virtual Feliz por Ajudar e dá o prêmio de Melhor Dentista do Mundo para cinco voluntários. Um deles é a Dra. Gracimara Alves David, de Taiobeiras, em Minas Gerais

Quais os dentistas da Turma do Bem que mais se dedicaram ao voluntariado na Odontologia em 2020? Essa foi a grande pergunta na noite de encerramento do evento virtual Feliz por Ajudar, organizado pela OSCIP Turma do Bem, que oferece tratamento odontológico gratuito para crianças e adolescentes carentes e mulheres vítimas de violência. Um júri especializado escolheu, num primeiro momento, os 100 voluntários mais atuantes. Em seguida, foram divulgados os nomes dos 50 embaixadores que têm como missão multiplicar a causa da organização. Foram, então, revelados os 15 finalistas e, entre eles, os cinco melhores, em teleconferência ao vivo.

Com muita emoção, o Dr. Fabio Bibancos, presidente voluntário da organização, anunciou que tocaria a campainha naquele exato instante na casa do vencedor. Para surpresa de quem acompanhava o evento online e dos próprios concorrentes, a campainha tocou nas cinco casas, elegendo assim não apenas um Melhor Dentista do Mundo, mas os cinco Melhores Dentistas do Mundo. “Em um ano de pandemia, com tantas dificuldades sanitárias, políticas e econômicas, seria injusto escolher apenas uma pessoa como o Melhor Dentista do Mundo. Na verdade, gostaríamos de premiar todos os nossos voluntários que tiveram que se reinventar em um momento tão complicado. Junto com a Academia Brasileira de Odontologia conseguimos chegar ao número máximo de cinco e reconhecer essas pessoas incríveis, com perfis totalmente diferentes, que fizeram o possível e o impossível para ajudar a população local, os beneficiários e divulgar a Turma do Bem”, afirmou Bibancos.

Entre os cinco premiados como o Melhor Dentista do Mundo da Turma do Bem, está a Dra. Gracimara Alves David, de Taiobeiras, Minas Gerais. Mesmo em uma cidade pequena, ela consegue fazer um trabalho grandioso e se tornar uma das protagonistas da rede de 17.400 voluntários. Desde 2014, a coordenadora da TDB é uma das captadoras de recursos mais constantes da Turma do Bem e todos os anos se reinventa para ajudar na sustentabilidade da organização. Em 2020, mesmo na pandemia, dedicou-se ao atendimento das Apolônias, mulheres vítimas de violência. Os outros vencedores são o Dr. Luiz Gustavo Lima de Oliveira, de Teresina, no Piauí; a Dra. Luciana Bruzadin, de São Paulo, SP; o Dr. Itamar Francisco Teixeira, de Linhares, Espírito Santo e a Dra. Rosemary Marqueti de Matos Pinheiro, de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Na votação do júri popular, o vencedor foi o Dr. Paulo Bertocchi, de Farroupilhas, no Rio Grande do Sul.

Além da premiação, o encerramento do evento Feliz por Ajudar contou com o depoimento de beneficiários, profissionais envolvidos na criação do movimento e a participação de Caetano Veloso, Chico Buarque, Tereza Cristina, Lu Grimaldi, Rita Von Hunty, Leopoldo Pacheco, Rodrigo Lombardi, Pe Júlio Lancelotti e muitos outros artistas, ativistas e comunicadores. Os cantores Julia Mestre e Zé Ibarra fizeram pockets shows e Rogério Flausino apresentou Dias Melhores, canção inspiradora para o universo do voluntariado. A comemoração terminou na sede da Turma do Bem na Vila Mariana, com a pequena e guerreira equipe da organização, dançando, cantando, usando máscaras e respeitando o distanciamento social imposto pela pandemia.

Quem somos nós

A Turma do Bem é a maior rede de voluntariado especializado do mundo com mais de 79.000 beneficiários em todo o Brasil, América Latina e Portugal. Por meio dos seus 17.400 dentistas voluntários, a TDB oferece tratamento odontológico gratuito para crianças e adolescentes carentes e mulheres vítimas de violência, o que possibilita maior inclusão social.

Nossos patrocinadores

O evento Feliz por Ajudar, organizado pela Turma do Bem com patrocínio da Colgate, líder em saúde bucal, e da rede de seguros Odontoprev, é aberto a qualquer pessoa que queira participar e tem como propósito discutir as questões do voluntariado. “A Colgate tem como compromisso oferecer produtos que possam proporcionar saúde ao nosso consumidor. Investimos muito em inovação e tecnologia e buscamos apoiar projetos que tragam benefícios a nossa comunidade. Fazer parte da jornada da Turma do Bem, uma instituição tão séria e comprometida, é um motivo de satisfação para todos nós. Esperamos agregar cada vez mais, apoiando iniciativas como o #felizporajudar” e convidamos todos que podem a fazer parte dessa corrente de solidariedade”, diz Nelson Malta, Diretor de Marketing da Colgate-Palmolive Brasil.

“O projeto está totalmente alinhado ao propósito da Odontoprev. Nosso objetivo é impulsionar a odontologia no país e impactar positivamente a sociedade, transformando os sorrisos das pessoas, ajudando o próximo e espalhando a felicidade pelo mundo. Apesar de 17 mil voluntários, seria impossível para a Turma do Bem cuidar de 45 milhões de pessoas que ainda precisam de acesso a um dentista. Por isso, a Odontoprev apoia a causa como patrocinadora e apoiadora da iniciativa há anos”, complementa Renato Costa, CIO da Odontoprev.

Evento: #felizporajudar

Quando: de 23 de novembro a 21 de Dezembro

Premiação Melhor Dentista do Mundo: dia 21 de dezembro, às 20 horas

Realização: Turma do Bem

Onde assistir: youtube.com/fabiobibancos e Facebook Turma do Bem