* Por: da redação - 2 de janeiro de 2021.

Passagens aéreas ida e volta por apenas R$ 317 nos voos de Montes Claros na 1ª promoção de 2021

De Montes Claros para a cidade do Rio de Janeiro você viaja de avião pagando pela ida e a volta o valor de R$776,51.

As companhias aéreas lançaram a primeira promoção de 2021 e a boa notícia é que já selecionamos os menores preços nos voos saindo do Norte de Minas. De Montes Claros para São Paulo há opções de de passagens aéreas de ida e volta por apenas R$ 622,58. Nos voos sem escalas da Azul a nossa equipe encontrou ida e volta de Montes Claros para Belo Horizonte (Confins) por apenas R$ 317,38. (Veja detalhes na imagem abaixo).

Vale destacar ainda as promoções de voos de Montes Claros para Cabo Frio por apenas R$ 814,68 e para Guarapari você vai precisar de R$ 804,43 para viajar de avião ainda no mês de janeiro. Quem está nestas cidades também encontra voos baratos para o Norte de Minas. Basta escolher a data no link que está no final deste post.

Compre aqui Montes Claros/BH por apenas R$ 317,38 (ida e volta)

Voo ida e volta para Salvador por R$ 380

Nos voos saindo de Belo Horizonte é possível comprar passagens de ida e volta para Salvador por apenas R$ 380 para viagem ainda em janeiro. A nossa equipe também encontrou passagens ida e volta de Belo Horizonte para São Paulo por R$ 222 e para o Rio de Janeiro a partir de R$ 243.

Todas as passagens estão com as taxas incluídas e na seleção abaixo há voos para quem pretende viajar entre janeiro e fevereiro. Aproveite para reservar o hotel com desconto de até 40% no link que se encontra no final deste post. Boa viagem e feliz 2021!

Passagens aéreas ida e volta com taxas incluídas nos voos saindo de MONTES CLAROS

Passagens aéreas ida e volta com taxas incluídas saindo de BELO HORIZONTE

Chegando em Mês Valor Link Brasília Janeiro R$ 282 Consultar Brasília Fevereiro R$ 259 Consultar Cabo Frio Janeiro R$ 335 Consultar Cabo Frio Fevereiro R$ 311 Consultar Campinas Janeiro R$ 344 Consultar Campinas Fevereiro R$ 344 Consultar Curitiba Janeiro R$ 323 Consultar Curitiba Fevereiro R$ 323 Consultar Florianópolis Janeiro R$ 318 Consultar Florianópolis Fevereiro R$ 318 Consultar Gov. Valadares Janeiro R$ 389 Consultar Gov. Valadares Fevereiro R$ 259 Consultar Goiania Janeiro R$ 383 Consultar Goiania Fevereiro R$ 393 Consultar Montes Claros Janeiro R$ 260 Consultar Montes Claros Fevereiro R$ 260 Consultar Porto Alegre Janeiro R$ 302 Consultar Porto Alegre Fevereiro R$ 302 Consultar Porto Seguro Janeiro R$ 396 Consultar Porto Seguro Fevereiro R$ 464 Consultar Recife Janeiro R$ 867 Consultar Recife Fevereiro R$ 880 Consultar Rio de Janeiro Janeiro R$ 243 Consultar Rio de Janeiro Fevereiro R$ 271 Consultar Salvador Janeiro R$ 380 Consultar Salvador Fevereiro R$ 408 Consultar SP_GRU Janeiro R$ 225 Consultar SP_GRU Fevereiro R$ 222 Consultar SP_CGH Janeiro R$ 222 Consultar SP_CGH Fevereiro R$ 222 Consultar Uberlandia Janeiro R$ 357 Consultar Uberlandia Fevereiro R$ 357 Consultar Vitória Janeiro R$ 310 Consultar Vitória Fevereiro R$ 342 Consultar

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais